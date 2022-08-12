Максим Галкин показал шикарную виллу, в которой они с Пугачевой живут в Юрмале

Вилла «Марта», где поселится Алла Борисовна, построена в 1928 году. Фото: Евгения ГУСЕВА, Мила СТРИЖ.

Максим Галкин продолжает делиться в соцсетях забавными видеороликами со своими детьми. На это раз юморист затеял с Лизой и Гарри игру в прятки. Наследники Галкина и Пугачевой спрятались от отца в шкафу. К ним присоединилась и дочка Кристины Орбакайте Клавдия. Она тоже проводит каникулы на берегу Балтийского моря. Максим снял на телефон момент, когда он отправляется их искать. Заодно артист продемонстрировал интерьеры виллы «Марта», в которой они с Пугачевой сейчас живут в Юрмале.

Максим снял на телефон момент, когда он отправляется искать спрятавшихся детей. Заодно артист продемонстрировал интерьеры виллы. Фото: кадр видео.

В кадр попало не так уж и много, но даже эти отдельные детали позволяют составить представление о том, насколько шикарен дом, в котором живет звездное семейство. Высокие потолки, панорамные окна, лестницы, ведущие на второй этаж, и живые цветы в горшках: латвийский дом Пугачевой и Галкина ничуть не уступает по продуманности интерьера их замку в подмосковной деревне Грязь.

В кадр попали высокие потолки, панорамные окна, лестницы, ведущие на второй этаж, и живые цветы в горшках. Фото: кадр видео.

Вилла «Марта», где поселится Алла Борисовна, построена в 1928 году. Это один из самых дорогих особняков в Юрмале, принадлежащий банкиру Виктору Красовицкову. Певица останавливается в нем каждый свой приезд в Латвию. Стоимость аренды исторической недвижимости составляет 100 тысяч евро в месяц. А сам дом оценивается в 40 миллионов евро. На закрытой территории помимо виллы есть спа-комплекс, бассейн, теннисный корт, концертный зал, гараж и домик для охраны. В главном особняке - четыре отдельные комнаты, кинозал, библиотека и зимний сад. Дом расположен недалеко от побережья, так что звездное семейство часто выходит прогуляться и подышать морским воздухом.

Дети Максима спрятались в шкафу. Фото: кадр видео.

До переезда в Юрмалу супруги жили в Израиле. В конце февраля они поселились на вилле с бассейном в средиземноморском поселке Кесария. Особняк принадлежит брату Максима Дмитрию Галкину. Родственник юмориста занимается поставками техники. Виллу в Израиле он приобрел несколько лет назад.

Возвращаться в Россию в ближайшее время юморист не намерен. До осени у Галкина плотно расписан график гастролей по всему миру. А вот Алла Борисовна, по слухам, к 1 сентября приедет в Москву. У ее детей Лизы и Гарри начнутся школьные занятия.