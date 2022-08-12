Рассказ о болезни Ким Чен Ына вызвал слезы у граждан КНДР

Ким Чен Ын рассказал о победе над коронавирусной инфекцией. Фото: REUTERS

Телевидение Северной Кореи опубликовало неизвестные ранее кадры с выступления сестры лидера страны Ким Е Чжон перед заполненным залом, в котором она красочно расписывает страдания брата во время болезни. Многие слушатели не могут сдержать слез.

– Несмотря на то, что он был тяжело болен с высокой температурой, он не мог ни на минуту прилечь, думая о людях, о которых ему пришлось заботиться в условиях противоэпидемической войны, – рассказала сестра Ким Чен Ына.

По ее словам, северокорейский лидер страдал лихорадкой, поэтому не исключен вариант, что он перенес COVID-19, но официального подтверждения этому нет.

А еще Ким Е Чжон обвинила Южную Корею в распространении коронавируса на территории северного соседа. И даже рассказала, как именно это было сделано – с помощью листовок. Она раскритиковала правительство Южной Кореи за то, что они неизменно стараются навредить КНДР, напомнила, что Юг является главным врагом республики и пригрозила возмездием, в ходе которого будет уничтожен и вирус, и сам враг.

Согласно официальным заявлениям Пхеньяна, коронавирус в стране появился лишь в мае этого года, унеся жизни нескольких десятков людей. Спустя три месяца власти объявили об окончательной и бесповоротной победе над болезнью.