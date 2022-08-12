Бразильянка наняла гадалок, чтобы выманить у престарелой матери ценности

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Полиция Бразилии арестовала женщину, которая в течение двух лет морочила голову собственной матери, чтобы выманить у нее доставшиеся по наследству полотна баснословной стоимости. Весте с мошенницей под суд отправятся и ее помощники.

Женевьева Богичи, которой на сегодняшний день исполнилось 82 года, в прошлом унаследовала от своего мужа роскошную коллекцию произведений искусства, включающую три полотна кисти Тарсилы ду Амарал, одной из основоположниц бразильского модернизма. По мнению экспертов, только эти картины оцениваются почти в $140 миллионов.

Богатство, которым владела Женевьева, никак не давало покоя ее дочери Сабине. И вот однажды два года назад к пожилой женщине обратилась гадалка, которая рассказала, что ее дочери грозит неминуемая гибель, и нужно срочно что-то делать. Конечно же, не бесплатно.

С тех пор жизнь Женевьевы превратилась в ад: она только и делала, что посещала «ясновидящих» и «экстрасенсов», которые помогали ее дочери избежать ужасной участи. При этом, сведениями личного характера всех гадалок снабжала сама Сабина. А Женевьеве оставалось только платить.

В последние месяцы, по словам следователей, Сабина и вовсе не стеснялась – она насильно удерживала мать в доме, а ее подручные вывозили из особняка картины под предлогом того, что они «заряжены негативной энергией».

Всего у пожилой женщины украли 16 картин, среди которых находились и три шедевра Тарсилы ду Амарал. К слову, одно из драгоценных полотен обнаружилось у очередной гадалки под кроватью.

Теперь Сабине Богичи не до картин – если суд признает ее вину, оно долгое время проведет в камере без произведений искусства на стенах. Вместе с ней арестованы еще четыре участника аферы, а двое подозреваемых пустились в бега.