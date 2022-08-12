Названы документы, которые пытались обнаружить у Трампа во время обыска

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

После недавних обысков в имении бывшего президента США Дональда Трамп многие задавались вопросом: а что же такого могла искать целая толпа агентов ФБР у главного республиканца страны?

По утверждению The Washington Post, Федеральное бюро расследований пыталось найти документы, связанные с ядерным оружием.

Источники издания не смогли или не захотели сообщить, о каком именно оружии идет речь, и какой стране оно принадлежит. Также пока неизвестно, удалось ли агентам выполнить поставленные перед ними задачи.

Однако сам факт обысков у столь высокопоставленного политика, по мнению экспертов, свидетельствует о нешуточной озабоченности правительства США возможной утечкой секретных документов.

Сам же Трамп, который во время обысков находился в Нью-Йорке, называет налет на его резиденцию заказным «политическим возмездием» и происками своего главного оппонента Джо Байдена.

По мнению экс-главы Белого дома, главной задачей всей суеты вокруг бумаг является помешать его участию в президентской гонке 2024 года.

По утверждению других американских СМИ, обыски в Мар-а-Лаго являются продолжением дела об обращении Дональда Трампа с документами, составляющими государственную тайну, в рамках которого еще в феврале из имения Трампа вывезли полтора десятка коробок с бумагами.

Накануне Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что лично одобрил обыски в имении Трампа, а Минюст США призвал суд опубликовать ордер на обыск.