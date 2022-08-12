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В мире12 августа 2022 5:15

Стали известны сроки, в которые Байден объявит о своем решении баллотироваться на второй строк

Все решат промежуточные выборы в Конгресс
Юрий МАЙБОРОДА
Президент США Джо Байден.

Президент США Джо Байден.

Фото: REUTERS

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент США Джо Байден намерен заявить о своих планах баллотироваться на второй срок после голосования на промежуточных выборах в Конгресс США.

Похоже, что «сонного Джо» вовсе не смущает, что видеть его президентом не хотят не только республиканцы: согласно последним опросам лишь четверть членов Демократической партии согласны голосовать за Байдена. Остальные хотели бы видеть на его месте кого-нибудь другого.

Тем не менее, не исключен вариант, что в 2024 году в борьбе за президентское кресло в США вновь сойдутся Джо Байден и Дональд Трамп.

Самое интересное, что нынешний глава Белого дома откровенно верит в свои шансы на выдвижение и переизбрание.

– Байден по большей части обращает внимание на опросы, которые показывают, что он победит Трампа в случае реванша в 2024 году, и считает, что выиграл номинацию от Демократической партии в 2020 году, потому что обладал наивысшими шансами на победу над республиканцем, – пишет Bloomberg.

В свою очередь Дональд Трамп тоже еще официально не объявил об участии в президентской гонке в 2024 году, ограничиваясь намеками и недомолвками во время выступлений перед сторонниками. Вполне возможно, что экс-президент США тоже ждет ноябрьских выборов, которые, по мнению большинства экспертов, дадут республиканца существенный перевес в Конгрессе.

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