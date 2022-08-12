Рыба ищет, где глубже... переработка

Россия – великая морская держава, на нашу долю приходится 5,5% мировой добычи рыбы и морепродуктов. Но мало быть богатым, важно еще быть «умножадным». Россия, например, вылавливает 50% минтая в мире, США, наш основной конкурент на мировых рынках, немногим меньше. Но американцы 92,5% рыбы перерабатывают сами, а мы продаем сырье за границу, оставляя там миллиарды рублей упущенной выгоды. По мнению экспертов, это может быть выгодно только тем, кто зарабатывает лишь на экспорте сырья и не хочет вкладываться в переработку и делать продукт с более высокой добавочной стоимостью.

Председатель некоммерческой организации «Рыбный союз» Александр Панин в разговоре с КП напомнил, что российская рыба — это национальное достояние, к которому надо относится рачительно. «Экономика РФ должна получать максимальный эффект от использования своих ресурсов. Но это возможно только в случае создания высококонкурентной промышленности с максимально высоким уровнем внутреннего производства и переработки», - подчеркивает эксперт. Основа первенства любой страны в переработке рыбы - заводы и современные траулеры с бортовыми фабриками. А у нас таких почти нет. Средний возраст судов — 33 года, к 2030 году он будет за 40 и их спишут как непригодные. И тогда на кону окажется вообще весь промысел.

Выход наметился в 2019 году после старта программы инвестиционных квот. Суть ее простая: «хочешь ловить – инвестируй». Предусмотрено строительство 105 судов и 25 береговых заводов, привлечено больше 200 млрд инвестиций. Почти все предприятия и первые суда уже введены в эксплуатацию. В Центре отраслевой экономики НИФИ Минфина проанализировали экономические показатели «рыбных» регионов Дальнего Востока и Севера за время реализации I этапа инвестквот. Оказалось, где работают отраслевые инвесторы, показатели растут. «Инвестиции в постройку флота и заводов выросли в 2,3 раза, реализация товаров в 1,6 раз, оплата труда — в 1,4 раза. Значительный рост также отмечается там, где строят новые траулеры. Сейчас Госдума готовится рассмотреть законопроект о втором этапе – он будет направлен, в первую очередь, на развитие дальневосточных регионов. Там построят заводы, десятки промысловых судов. А это приток инвестиций и гарантированные вложения в экономику», - говорит руководитель Центра доктор экономических наук Инна Рыкова.

Рост оплаты труда критичен для прибрежных регионов, где каждый пятый молодой человек уезжает на «большую землю». «Белые» заработные платы – это возможность для рыбаков участвовать в программах дальневосточной ипотеки или получать субсидии на покупку жилья от работодателя. На новых судах благодаря высокой эффективности будет выше и зарплата – 250 тысяч рублей при текущих 150-ти на старом флоте. «Программа инвестквот создаёт 50 тысяч высокотехнологичных рабочих мест в рыболовной отрасли и 100 тысяч рабочих мест в смежных отраслях, переработке и береговой инфраструктуре», - говорят в Росрыболовстве.

Очевидно, что, несмотря на внешние вызовы, у отрасли, а значит, и у рыбных регионов есть большой потенциал для развития. Главное, чтобы была возможность реализовать намеченные планы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Возраст рыболовных судов Дальнего Востока

• 31-50 лет: 326 судов

• 21-30 лет: 215 судов

• 1-20* лет: 46 судов

Суда в возрасте от 21 до 50 лет составляют 92% всего флота

*20 лет максимальный норматив эксплуатации судна