Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С

Истребитель в любое время готов к боевому вылету. По одни находятся на дежурстве в воздухе, другие обслуживаются. Вот техники подвешивают ракету, предназначенную для уничтожения наземных целей. В частности зенитно-ракетных комплексов противника.

«Вес ракеты почти тонна, а скорость как у пули автомата Калашникова. Наводится по излучению от радиолокаторов. Украинские националисты уже не раз убедились в эффективности этого боеприпаса. Дольше чем на 10 секунд их системы ПВО стараются вообще не включаться. Как только они включаются, наш комплекс их видит, головка захватывает излучение и идет прямо в цель», - рассказывает командир авиационного звена Су-35С Юрий.

На кадрах предоставленных Минобороны России Су-35 уничтожает Миг-29 ВВС Украины ракетами Р-77 +. Истребитель противника Юрий атаковал, прикрывая работу наших бомбардировщиков.

Для уничтожения авиационной техники ВСУ, поражения радиолокационных станций, комплексов противовоздушной обороны экипажи применяют управляемые высокоточные ракеты различного класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Вылеты на боевое применение осуществляются в светлое и темное время суток в любых погодных условиях. Экипажи Су-35 контролируют воздушное пространство над всей зоной проведения специальной военной операции. Регулярно уничтожают в небе беспилотные летательные аппараты и боевые самолеты противника.

Напомним, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 267 - самолетов ,146 - вертолетов и 1727 - беспилотных летательных аппаратов, 365 - зенитных ракетных комплексов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

При проведении разведывательно-поисковых мероприятий военнослужащие Росгвардии нашли несколько схронов, оставленных подразделениями ВСУ.

Своевременные и профессиональные действия спецназа Росгвардии позволили обнаружить установку ПТРК с ракетой, зарубежные РПГ и противобортовую мину иностранного производства ДМ-22. Также обнаружены противопехотные фугасные мины, гранатометы РПГ-7 и РШГ, мины ПОМ-2, ТМ-62, а также самодельные взрывные устройства.

Кроме того, при проверке оперативной информации полученной от сотрудников ФСБ России, в лесном массиве в районе одного из населенных пунктов ЛНР обнаружена замаскированная БРДМ ВСУ в исправном состоянии, более сотни 152-мм снарядов и 120-мм мин, а также пороховые заряды к 152-мм снарядам.

Истребитель Су-35С из авиационного звена, которым командует Юрий в любое время готов к боевому вылету. Пока одни самолеты находятся на боевом дежурстве в воздухе, другие обслуживаются на временном аэродроме. Вот техники подвешивают ракету, предназначенную для уничтожения наземных целей. В частности зенитно-ракетных комплексов противника, которые пытаются мешать работе наших бомбардировщиков.

«Вес ракеты почти тонна, а скорость как у пули автомата Калашникова. Наводится по излучению от радиолокаторов. Украинские националисты уже не раз убедились в эффективности этого боеприпаса. Дольше чем на 10 секунд их системы ПВО стараются вообще не включаться. Как только они включаются, наш комплекс их видит, головка захватывает излучение и идет прямо в цель», - рассказывает командир авиационного звена Су-35С Юрий.

На кадрах предоставленных Минобороны России один из наших Су-35 уничтожает Миг-29 ВВС Украины ракетами Р-77 +. Истребитель противника Юрий атаковал, прикрывая работу наших бомбардировщиков, которые вынуждены заходить в зону поражения сил противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Для уничтожения авиационной техники ВСУ, поражения радиолокационных станций, комплексов противовоздушной обороны экипажи применяют управляемые высокоточные ракеты различного класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

«Вылеты на боевое применение осуществляются в светлое и темное время суток в любых погодных условиях. Экипажи Су-35 контролируют воздушное пространство над всей зоной проведения специальной военной операции. Регулярно уничтожают в небе беспилотные летательные аппараты и боевые самолеты противника», - комментирует летчик.

Напомним, за все время проведения специальной военной операции уничтожено 267 - самолетов ,146 - вертолетов и 1727 - беспилотных летательных аппаратов, 365 - зенитных ракетных комплексов ВСУ.