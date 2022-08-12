Итоги большой пресс-конференции Александра Моора: что ждет Тюменскую область?

Нефтегазовый сервис, транспортная логистика, агропромышленный комплекс, повышение качества человеческого капитала – направления-драйверы развития региона на ближайшую перспективу. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на традиционной большой пресс-конференции, которая прошла в преддверии 78-го дня рождения региона.

ПРОДУКТАМИ ОБЕСПЕЧЕНЫ

«Тюменская область станет центром формирования кооперационных промышленных цепочек. Создавая нефтегазовый кластер как объединение компаний и предприятий, которые производят конечный продукт, мы сделали правильную ставку», – отметил губернатор.

По словам Александра Моора, тюменские промышленные предприятия адаптировались к новым антироссийским санкциям. Индекс производства в обрабатывающих отраслях промышленности в Тюменской области за 6 месяцев 2022 года превысил 101%.

В качестве важной точки роста региональной экономики Александр Моор назвал реновацию индустриального парка ДСК-500. Работы начнутся в 2024 году. Предполагаемый объем инвестиций в этот масштабный проект составит около 10 миллиардов рублей, в результате планируется создать порядка 2 тысяч рабочих мест.

По просьбе журналистов Александр Моор оценил перспективы сбора зерна в 2022 году. Погодные условия в этом году лучше, чем в прошлом – своевременно прошли осадки. Поэтому урожай прогнозируется на 12–15 процентов выше прошлогоднего. Напомним, в 2021 году в Тюменской области было собрано более 1 миллиона 126 тысяч тонн зерновых.

Глава региона подчеркнул, что Тюменская область полностью обеспечивает потребности населения в основных продуктах питания – молоке, яйце, мясе, картофеле, овощах. Говоря о дальнейшем развитии регионального агропромышленного комплекса, губернатор упомянул о проектах строительства завода по глубокой переработке гороха в Ишимском районе и создания племенного репродуктора индейки в Исетском районе.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ

Тюменская область должна получить экономические выгоды от своего географического расположения, уверен Александр Моор. На территории региона идет масштабное обновление всех транзитных автомагистралей между Западом и Востоком, Севером и Югом. Расширяются автотрассы Тюмень – Омск, Тюмень – Ханты-Мансийск, Тюмень – Екатеринбург.

Еще один серьезный проект в сфере логистики – участие Тюменской области в создании нового сухопутного зернового коридора из России в Китай. Для этого вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали возведут семь элеваторов. Один из них построят в Заводоуковском городском округе. Соответствующее соглашение было подписано на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Реализация этого проекта позволит тюменским агропредприятиям увеличить производство зерновых культур.

Что касается человеческого капитала – в этой сфере у Тюменской области тоже есть масштабные планы. В качестве одного из ключевых проектов, направленных на развитие региона, Александр Моор назвал создание межвузовского кампуса.

«Этот проект должен и будет иметь очень мощный кумулятивный эффект, он поможет нам двигаться вперед. Сегодня вузы в нашей стране не только готовят специалистов для различных отраслей, но и становятся центрами инноваций. Такие задачи мы ставим и перед нашими тюменскими университетами», – подчеркнул Александр Моор.

Кампус будет строиться не только за счет областного бюджета – предусматривается привлечение частных инвестиций. Кроме того, в Минобрнауки РФ направлена заявка на получение федерального гранта. Проектирование кампуса запланировано на 2022–2023 годы, строительство – на 2024–2026 годы.

«СПРАВЛЯЕМСЯ СВОИМИ СИЛАМИ»

Отвечая на вопросы представителей средств массовой информации Ямала и Югры, Александр Моор дал высокую оценку результатам реализации программы «Сотрудничество», которая направлена на повышение качества жизни людей в автономных округах.

«Программа очень гибкая, мы с губернаторами Ямала и Югры периодически ее обсуждаем. Механизм отработан и понятен, любые решения принимаются сообща. Готов в 2023 году подписать программу «Сотрудничество» на следующую пятилетку», – заявил Александр Моор.

Тюменских журналистов интересовала ситуация в бюджетной сфере. В частности, приходится ли для восполнения дефицита регионального бюджета привлекать заемные средства?

«Мы и в прошлом году формировали бюджет с дефицитом, но не привлекали кредитные средства. И в этом году тоже. Пока справляемся своими силами. Если возникнет потребность, то отбор банков для кредитования будет осуществляться на конкурсной основе. Брать в долг – не страшно, страшно не иметь возможности его отдать. С этим у нас никаких проблем нет», – сообщил глава региона.

В пресс-конференции губернатора Тюменской области приняли участие представители 54 федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации. Встреча продолжалась более полутора часов. Александр Моор поблагодарил журналистов за интересные вопросы и заявил, что всегда открыт для живого общения.