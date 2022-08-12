Сбербанк: Курорт «Манжерок» в Горно-Алтайске станет лидером туристической отрасли России

Фото: пресс-служба ВК «Манжерок»

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о реализации инвестиционной программы развития одного из ключевых туристических центров Алтая - всесезонного курорта «Манжерок». Глава крупнейшего банка страны принял участие в совещании по развитию туризма в России, которое 12 августа провел в Горноалтайске премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

С 2012 года курорт «Манжерок» находится в управлении Сбера, сейчас он является одним из крупнейших в России горнолыжных курортов. В прошлом году его посетили полмиллиона туристов. Ожидается, что в этом году число гостей курорта вырастет на 30%. Станислав Кузнецов отметил, что инвестиционная программа развития позволит туристическому центру выйти на лидирующие позиции в туристической отрасли России. Проект рассчитан на 2022–2024 годы. - На примере «Манжерока», который Сбер сейчас активно развивает, мы хотим показать, насколько мощным туристическим потенциалом обладают российские регионы. Мы видим, что, как только появляется инфраструктура, которая обеспечивает необходимый уровень комфорта и транспортную доступность, посещаемость отечественных курортов резко растёт.

А это и увеличение доходной части региональных бюджетов, и новые рабочие места, да и в целом деньги, которые остаются внутри страны и работают на развитие её экономики, - подчеркнул Станислав Кузнецов. «Манжерок» расположен у подножия горы Малая Синюха в 30 километрах от аэропорта Горно-Алтайска. Это круглогодичный курорт с тремя канатными дорогами и 22 километрами горнолыжных трасс. К услугам гостей гостиница на 82 номера, ресторан, прокаты зимнего и летнего снаряжения, байк-парк, маршруты для треккинга, детские площадки.

Программа развития курорта включает несколько этапов, в том числе создание новых горнолыжных трасс и строительство двух канатных дорог. На курорте откроют пятизвездочный отель на 304 номера и панорамный ресторан и на горе Малая Синюха. После расширения «Манжерок» станет вторым в России зимним курортом по протяжённости горнолыжных трасс. Их длина составит 52 километра. Создавая инфраструктуру курорта, Сбербанк реализует политику ESG и устойчивого развития.

Планируется, что «Манжерок» будет сертифицирован по одному из стандартов «зеленого строительства». Станислав Кузнецов подчеркнул, что сохранению окружающей среды и ландшафта уделяется большое внимание. В прошлом году на базе «Манжерока» заработал Центр компетенций по управлению горными территориями - профессиональная площадка для специалистов горнолыжной индустрии. На базе курорта также собираются проводить обучающие семинары для судей Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.