12 АВГУСТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

В Российской Федерации насчитывается более 39 млн молодых людей. Их здоровье, благополучие и успешность в будущем – важная часть национальной политики России. Здоровое питание – необходимое условие гармоничного роста молодых людей, физического и нервно-психического развития, устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды.

Именно поэтому Роспотребнадзор в рамках реализации национального проекта «Демография» федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» в части здорового питания ведет регулярную и масштабную работу по улучшению качества питания детей, молодежи и взрослого населения. Также большое внимание в рамках проекта «Здоровое питание» уделяется просветительской работе, формированию среды, способствующей повышению информированности молодежи об основных принципах здорового питания. Один из ярких примеров – сотрудничество с Всероссийским детским центром «Орлёнок». С 2021 года совместно реализуется серия образовательных программ «Основы здорового питания». Обучение по программе уже прошли более 40 тысяч детей со всей России, общий охват аудитории превысил 900 тысяч человек.

В Международный день молодежи проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» напоминает о простых, но важных правилах, которые стоит соблюдать при составлении рациона для развития молодого организма, сохранения крепкого здоровья и хорошего иммунитета:

- Питание должно обеспечивать подрастающий организм всеми необходимыми питательными веществами и давать то количество энергии, которое необходимо для умственной и физической активности.

- Питание детей и подростков должно учитывать особенности пищеварительной системы, которая еще не полностью окрепла.

- Рацион питания должен состоять из легко усваиваемых компонентов, обязательно включать достаточное количество овощей и фруктов, белки, полезные жиры и сложные углеводы.

- Разнообразие и полноценность рациона – один из основных факторов его сбалансированности. Кроме этого, важно учитывать индивидуальные особенности организма, а также помнить о возможной непереносимости тех или иных продуктов питания.

- Соблюдение технологии обработки продуктов, а также приготовления пищи, выполнение санитарных норм в помещениях, где готовится еда, использование только свежих продуктов без истекшего срока годности – данные требования также можно отнести к особенностям составления рациона питания детей и школьников.

Какие продукты нужно ограничить в рационе молодых людей:

- Сахар и белый хлеб – при избыточном потреблении они вызывают набор веса

- Продукты, в которых много пищевых добавок (красители, консерванты и другие)

- Несезонные фрукты и овощи, грибы

- Сладкие газированные напитки, продукты с кофеином

- Майонез, кетчупы и другие соусы промышленного производства

- Острые блюда

- Фастфуд; блюда, которые готовятся во фритюре

- Сырокопченые колбасы

- Пакетированные соки с добавленным сахаром

- Жевательные резинки и леденцы

12 августа на сайте здоровое-питание.рф читайте материалы с правилами питания для молодежи, рекомендации экспертов по составлению оптимального рациона и личный опыт звездных амбассадоров проекта по мотивации детей к здоровому питанию. В разделе «Книга рецептов – Готовим вместе» вы найдете рецепты блюд, полезных для молодежи, которые можно быстро приготовить из доступных продуктов.

Более подробную информацию можно получить на сайте здоровое-питание.рф, а также на наших страницах в «ВКонтакте», «Одноклассники» и в телеграм-канале. Обращайтесь за экспертными комментариями – рады помочь. Будем на связи и будьте здоровы!

Справочно

С 2019 года в активную фазу реализации вошел национальный проект «Демография», главным приоритетом которого стало сохранение и приумножение населения России. Здоровый образ жизни невозможен без правильного сбалансированного питания. В рамках национального проекта «Демография» Роспотребнадзор реализует федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» в части здорового питания.

Ведется регулярная и масштабная работа по улучшению качества питания детского и взрослого населения. Одно из важных направлений деятельности Роспотребнадзора – мониторинг за состоянием питания детей и подростков. В постоянном режиме осуществляется надзор за безопасностью и качеством питания детей в школах.

В период с 2019 по 2021 год была проведена оценка питания обучающихся в 5562 образовательных организациях, анкетирование 92 900 обучающихся начальной, средней и старшей школы вместе с родителями. Также проводится мониторинг качества и безопасности пищевой продукции, оценка доступа населения к отечественной пищевой продукции – суммарно за 2019–2021 годы отобрано 27 311 образцов, исследовано 10 основных групп продуктов по 117 показателям качества.

Система мониторинга позволяет оценить фактическое питание населения в различных регионах России, обработать полученные данные и провести подробный анализ результатов. На основе экспертных данных разрабатываются региональные программы профилактики нарушений здоровья населения, создаются рекомендации по коррекции рационов питания, проводится разработка образовательных программ по вопросам здорового питания, методического обеспечения и обучение специалистов.

Чтобы все больше россиян стремились быть здоровыми и осознанно подходили к составлению своего рациона, отвечающего принципам здорового питания, необходима просветительская деятельность. Это еще одно направление работы Роспотребнадзора. Создана уникальная диджитал-экосистема, включающая в себя основной сайт проекта здоровое-питание.рф и такие специализированные разделы, как «Школа здорового питания» с лекциями и открытыми уроками от ведущих экспертов, информацией для детей и родителей; «Книга о вкусной и здоровой пище – Готовим вместе» с более чем 1000 рецептов здорового питания; интерактивный раздел «Карта питания России» с информацией по питанию россиян в 85 регионах страны; многофункциональная сервисная платформа «4 сезона – тарелка здорового человека», где каждый может бесплатно подобрать индивидуальную программу питания, тренировку, получить рекомендации экспертов и пройти тесты.

По итогам 2021 года проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» удостоен национальной премии Рунета в номинации «Лучший проект в области медицины и просвещения». Совокупный охват аудитории проекта составляет более 185 млн.