«Строиться должны не квадратные метры, а комфортная среда для жизни»: донской губернатор рассказал об успехах отрасли в регионе

Донской губернатор Василий Голубев проинспектировал работы в новой модульной школе в «Суворовском». Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

В Ростовской области, в Неклиновском районе, в музейном историческом комплексе «Самбекские высоты», в День строителей прошло торжественное мероприятие. В нем приняли участие глава региона Василий Голубев, а также представители отрасли.

Губернатор выразил благодарность донским строителям, достижения которых ложатся в общую копилку успехов региона.

РЕКОРДНЫЙ ГОД

А заслуг в этой сфере немало. Так, по объему ввода жилья Ростовская область входит в первую десятку регионов России.

- 2021-й стал рекордным за всю историю Ростовской области – введено 2 млн 686 тысяч квадратных метров жилья. Тенденция сохраняется и сегодня: в первом полугодии введено на треть больше, чем за тот же период прошлого года, - сказал Василий Голубев. – По итогам года мы планируем сохранить показатели не ниже уровня прошлого года, но задача еще более грандиозная (и мы будем ее решать) – это строительство жилья из расчета не менее одного квадратного метра на каждого жителя области в год. Не менее важно: строиться должны не квадратные метры, а комфортная среда для жизни, - обратился к собравшимся Василий Голубев.

Лучшие специалисты были удостоены почетных званий, наград и поощрений Ростовской области.

ГОСПОДДЕРЖКА В РЕШЕНИИ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА

Отметим, что сегодня многие жители Ростовской области активно пользуются господдержкой при решении квартирного вопроса, кроме того, на Дону запускают программу поддержки выпускников - отличников вузов.

В приоритете стоит повышение доступности жилья, отказ от точечной застройки. Все это в том числе зависит и от комплексного развития территории.

В числе наиболее перспективных проектов – застройка территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону, левобережной части донской столицы.

- И работы уже ведутся, - подчеркнул губернатор Ростовской области.

Важнейшей составляющей комфортной жизни является доступность социальных объектов. Поэтому сегодня на Дону возводят 17 новых школ, рассчитанных на 14 тысяч школьников; столько же – детских садов на 1,8 тысячи мест.

В фокусе внимание остается поддержка и развитие спорта. Так, завершается монтаж футбольного манежа в Ростове и центра спортивной подготовки по тяжелой атлетике им. В.И. Алексеева в Шахтах.

К слову, в следующем году в Ростове планируют завершить строительство областного детского хирургического центра инновационных технологий.

ПОМОЩЬ БРАТСКИМ РЕСПУБЛИКАМ

- Все эти объекты крайне важны для жителей области, особенно для подрастающего поколения, - прокомментировал Василий Голубев.

Особое внимание глава региона обратил на помощь соседям в Луганской и Донецкой народных республиках при восстановлении этих территорий.

- Невозможно представить, чтобы мы наблюдали за ситуацией со стороны, не оказывая помощи. Это норма, присущая русскому характеру. Необходимо находить оперативные решения: ведь впереди зима, нужны инженерные коммуникации, дороги. Именно там, на Донбассе, очень нужны строители по самым разным направлениям, - подчеркнул Василий Голубев.