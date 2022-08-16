С ракетной скоростью: как предприниматель Павел Петриков продал интернет-агентство и основал успешный сквош-клуб

Тяга к предпринимательству

Павел Петриков родился в Москве, и еще в юном возрасте испытывал тягу к созиданию и исследованиям. Как вспоминает сам предприниматель, эти врожденные качества, скорее всего, и предопределили привели его в собственный бизнес.

В институте Петриков подружился с однокурсником и будущим бизнес-партнёром Александром Меркуловым, и на третьем курсе подал идею - сделать свою небольшую фирму по установке сигнализаций в частные дома. Однако реализация требовала определённых финансовых вложений, поэтому спустя некоторое время компаньоны решили заняться разработкой сайтов, где основной инвестицией выступали собственные умения и труд. Тогда, в начале 2000-х, это было свободной нишей, мало кто этим занимался, Павел увидел в этом хорошую перспективу.

Со временем, когда популярность интернета возросла и сайты стали активно конкурировать друг с другом, веб-студия стала заниматься маркетингом - SEO-оптимизацией, продвижением в поисковых системах, настройкой контекстной рекламы. Появились наемные сотрудники, собственный офис, и веб-студия переросла в успешное интернет-агентство Binario, неоднократно получавшие призы ведущего конкурса Рунета "Золотой сайт".

"Этим бизнесом я занимался с 2005 по 2016 год, пережил первый кризис 2008 года. Второй проблемный период после 2014 года прошёл уже не так гладко. Как результат, бизнес не давал особого дохода и удовлетворения, желание им заниматься уже почти пропало", - рассказывает Павел Петриков.

Новая идея

В 2013 году Павел совместно с партнерами разработал сервис Findsport - агрегатор наподобие Booking, только не для гостиниц, а для занятий спортом. Одним из видов, который предприниматель хотел подключить к сервису, стал сквош - это схожая с теннисом игра, где нужно ракеткой направлять мяч в стену таким образом, чтобы соперник не смог отбить отскок. Однако стало понятно, что нет большого смысла интегрировать этот вид спорта в Findsport. Клубов было мало, на бронирование кортов стояли очереди, поэтому пользоваться агрегатором любители сквоша вряд ли бы стали. Настолько высокий спрос впечатлил Павла - если создать свой сквош-клуб, наверняка от клиентов не будет отбоя. На тот момент он не планировал развиваться в сторону открытия спортивных объектов, однако идею запомнил. Время для реализации плана пришло пару лет спустя.

"В 2016 году наши партнеры по Findsport предложили построить сквош-корты на площадке, которую они взяли для строительства футбольного поля. Я изучил загрузку других клубов, посчитал финансовую модель и понял, что идея должна выстрелить", - комментирует Павел Петриков.

На тот момент рынок было довольно маленьким - недалеко от центра Москвы существовало порядка 7 клубов, в которых было по 1-2 корта, а в одном - 3, спрос оставался стабильно высоким. Павел продал интернет-агентство и вложил средства в создание своего сквош-клуба. Одновременно запустилась рекламная кампания. Пригодились компетенции, накопленные за годы работы интернет-агентства - Павел отлично понимал, как разработать фирменный стиль, сайт, сделать почтовую рассылку. Все это позволило вывести клуб в операционную прибыль уже с первых месяцев работы.

Первые трудности

Первый клуб City Squash открылся у метро "Ленинский проспект" в апреле 2017 года и быстро заполнился довольными спортсменами. Все складывалось как нельзя лучше, однако через полгода после запуска пришла неприятная весть. Собственник участка, где арендовалось помещение клуба, попросил покинуть территорию в течение двух месяцев, так как было запланировано здесь возвести жилой комплекс.

"Естественно, я даже близко не окупил вложенные средства, и это было ужасным шоком для нас. Что-то разобрать и продать или перевести из построенного тоже не представлялось возможным, корты были не разборные", - вспоминает Павел Петриков.

Помогла удача - у собственника участка начались проблемы, после чего девелоперский проект был заморожен. По словам Павла, это стало полезным уроком - новые помещения он в дальнейшем выбирал только те, где была возможность заключить долгосрочный договор аренды с собственником.

Клуб стабильно работал, с первого месяца вышел на операционную прибыль. Павлу Петрикову получилось вернуть стартовые инвестиции в размере около 6 млн рублей за 2,5 года.

Новые горизонты

После этой неприятной истории Павел понял, что нужно подстраховаться и открыть второй клуб, чтобы не рисковать потерей бизнеса. Начали искать помещение под него, это оказалось не так просто. Для сквоша необходимо помещение определенных параметров, которое можно найти преимущественно в промзонах, куда просто так не попадешь на метро. Клиенты вряд ли захотят ехать на окраину, а потом добираться до клуба по грязи через индустриальные лабиринты в сопровождении стаи собак, рассуждает Павел.

В мае 2018 года новая локация нашлась в районе метро "Сокол", там отремонтировали помещение и построили шесть кортов - вдвое больше, чем в первом клубе. Инвестором проекта выступил один из клиентов City Squash, который видел, как работает первый клуб, понимал его загрузку и возможности менеджмента по его управлению.

По второму клубу инвестиции удалось вернуть в запланированный период к маю 2022 года. А летом 2021 года Павел Петриков открыл три новых корта на «Соколе», поскольку имеющиеся шесть кортов были полностью загружены. На данный момент, по словам предпринимателя, в Москве насчитывается 17 клубов, в общей сложности это 72 корта, из которых 12 в City Squash, что делает его одним из крупнейших.

В будущее с оптимизмом

Павел Петриков рассказал, что путь развития, который он принял в качестве стратегии - это увеличение сети с совершенствованием управленческих процессов. На текущий момент максимально автоматизированы процессы обработки заявки от нового клиента, поиск тренера, запись на групповую тренировку или аренда корта.

"Стремимся стандартизировать и документировать бизнес-процессы, происходящие в клубе, чтобы новому сотруднику было проще разобраться, и все понимали кто за что отвечает. Это помогает в текущей работе и обеспечивает некий задел на будущее, когда число клубов увеличится", - сообщил предприниматель.

Выходить в регионы пока City Squash не планирует - играет роль пока малая популярность сквоша в нашей стране. При открытии там клуба, поясняет Павел, надо быть готовым несколько лет работать в минус, стараясь как-то продвинуть данный вид спорта в целом и