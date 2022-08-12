Революция Зеленского: землю - американцам, а народу - гей-парады

После переворота 2014 года вся экономика Незалежной управляется Западом — собственно, именно за тем США и ЕС дирижировали тогдашним майданом: чтобы превратить крупнейшую по площади страну Европы в фактическую колонию. Фото: REUTERS

«ПАКЕТНАЯ СДЕЛКА» ОТ МВФ

После переворота 2014 года вся экономика Незалежной управляется Западом — собственно, именно за тем США и ЕС дирижировали тогдашним майданом: чтобы превратить крупнейшую по площади страну Европы в фактическую колонию.

Часто это внешнее управление происходит напрямую, через иностранных назначенцев. Самый известный из таких персонажей, Хантер Байден, сын нынешнего президента США, в 2014-м стал членом совета директоров украинского энергохолдинга «Буризма», где, ничего не делая, заработал $3 млн. Или гражданин Польши Войцех Бальчун: в 2016-м, не владея украинским, он возглавил «Укрзализницу» (железные дороги Украины), за полтора года засветился в десятках коррупционных дел и бежал назад в Польшу.

Но ещё чаще управление колонией ведётся с помощью непрямых механизмов. Например, с 2013 года торговля Украины с Россией обвалилась почти в четыре три раза — с $40 до $10-12 млрд: промышленные цепочки, возникшие ещё при СССР, резались в угоду русофобии. Гривна и экономика «неньки» полетели в пропасть, но бюджет надо было как-то наполнять. И тут очень кстати возник Международный валютный фонд (МВФ). За последние восемь лет тот выдал Украине $16,5 млрд. Другой глобалистский институт, Всемирный банк, за тот же период отвалил Киеву почти $10 млрд. Да, в виде кредитов, но деньги — вот они, а возвращать их — когда-то потом…

Так в чём же подвох? МВФ и его друзья дают доллары не просто так, а в виде «пакетной сделки». Вместе с договором о займе страна подписывает ещё и множество документов в довесок. Называются они красиво — «обязательство провести реформы в экономике и политике». В реальности это значит — урезать соцрасходы, облегчить условия работы для западных корпораций, а ещё легализовать гей-браки и гей-парады (на этом уважаемые партнёры почему-то всегда особо настаивают — и действительно, соответствующий закон пытаются протащить через Раду с 2016 года).

Но главное требование, идущее в одном пакете с траншами от МВФ, — разрешение на скупку пахотных земель зарубежными покупателями.

Хантер Байден, сын нынешнего президента США, в 2014-м стал членом совета директоров украинского энергохолдинга «Буризма», где, ничего не делая, заработал $3 млн. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗАКОН КАК ГАНГСТЕРСКИЙ ТРЮК

Долгое время у Украины оставался последний островок суверенитета — мораторий на продажу сельхозземель иностранцам. А зариться есть на что.

Общая площадь Украины — порядка 60 млн гектаров. Из них 32-25 млн га пригодно к сельскому хозяйству… В пять раз меньше, чем, например, в США. Но тут ведь не просто пашня, а чернозём, способный давать чудо-урожаи: Украине принадлежит почти 10% таких земель на планете. Интересно, что эта цифра близка и к доле украинского экспорта в мировой торговле зерновыми.

Сейчас де-юре большинством черноземов владеют семь миллионов сельских жителей Украины. Они (или их родители) получили эти наделы мелкими паями в 1990-е, в ходе приватизации колхозов.

Разумеется, даже сейчас есть лазейки: заграничный концерн может учредить местную фирму-прокладку, а та — взять искомую пашню в аренду у крестьян на срок до 50 лет (прежний закон это позволял). Собственно, ровно так раньше и происходило. Один из крупнейших агрохолдингов Незалежной, CHS Ukraine, в лучшие времена отправлявший на экспорт до 1 млн тонн зерна в год, принадлежит одноимённой американской фирме.

Но теперь маски сброшены. 31 марта 2020 года Верховная Рада — со скандалом и минимальным перевесом — приняла закон, ослабляющий тот самый мораторий. Дата кажется вам смутно знакомой? Да, это был разгар мировой истерии с коронавирусом. Старый гангстерский трюк: втихую обнести банк, пока весь городок глазеет на пожар в салуне.

Да, на бумаге всё гладко, западные советники используют красивый термин «аграрная реформа». Мораторий на приобретение земли иностранцами останется на «переходный период» до 2024 года. До этого момента купля-продажа чернозёмов по-прежнему разрешается лишь гражданам Украины, причём не более 100 гектаров на руки (в будущем предельная площадь до 10 тысяч гектаров).

И просто для понимания: «один га» — это примерно два футбольных поля…

Теперь — риторический вопрос. Допустим, я — Билл Гейтс, миллиардер-глобалист, крупнейший частный владелец сельхозземли в США. Я нахожу в Виннице сто бомжей (реальных граждан Украины с паспортами с тризубом). Они «от своего имени» покупают максимум чернозёма. А потом — тоже совершенно добровольно — сдают его за гроши в длительную аренду моему агрохолдингу. Комбинация безошибочная! Ведь если, как предупреждают экономисты, миру действительно грозит голод — то уже в ближайшие год буханка хлеба будет стоить дороже нефти.

Скандальный закон вступил в силу 1 июля 2021 года.

ЗЛОВЕЩАЯ КОРПОРАЦИЯ

И сразу начались чудеса. 1,7 млн га — это примерно площадь Черкасской области Украины — скупили американские агрохолдинги во главе с концерном Monsanto после смягчения моратория, сообщили западные СМИ этим летом. Не потому ли вопрос экспорта украинского зерна вдруг для мировых медиа стал важнейшим из всех вопросов?

Еще в 2018 году вышеупомянутый концерн Monsanto открыл в Житомире завод по производству семенного материала для кукурузы (Украина — ещё и третий в мире экспортёр этой «царицы полей»). Инвестиции в объект составили $200 млн.

Сам Monsanto в тот же год был приобретён немецким холдингом Bayer (что не мешает ему по сути оставаться американским). Одна из причин такой «ликвидации через слияние» — многочисленные скандалы. Почти в каждой стране присутствия Monsanto с ним судятся фермеры или гражданские активисты: за ценовой демпинг, вызывающий разорение простых крестьян, и за неясные последствия экспериментов корпорации с ДНК пшеницы и других культур.

Всё это не какая-то конспирология — Monsanto производит генетически модифицированный семенной материал с 1980-х годов. Формально — из лучших побуждений: мол, ГМО-пшеница устойчивее к морозам и засухам. Но как долговременное потребление хлеба из такой муки отразится на людях — сказать сложно. Более того, тысячи граждан США всё в том же 2018 году вчинили концерну иск: по их мнению, использование агропродукции от Monsanto увеличивает риски возникновения рака.

Так что Украина для всех этих агроконцернов — идеальная серая зона: твори что хочешь, подмазывая послушных чиновников. И тут даже не важно, сколькими гектарами земли они владеют через местных номиналов, если вся Украина — их колония. Вернее, та её часть, которая ещё не освобождена.