ВОЗ хочет переименовать оспу обезьян, чтобы защитить животных Фото: REUTERS

Несмотря на предпринимаемые предосторожности, вирус оспы обезьян продолжает активно передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ на 10 августа 2022 года, в мире насчитывается 27 814 зараженных, умерло 11 человек, причем впервые от оспы обезьян стали умирать люди вне Африканского региона, а именно в Испании, Бразилии и Индии. Бразилия стала страной – лидером по росту числа заболевших за последнюю неделю. Всего же прирост новых случаев болезни составил 19% - плюс 6 217 случаев за неделю.

ПОЧЕМУ ОТ ОСПЫ ОБЕЗЬЯН УМИРАЮТ, ЕСЛИ ЛЕЧЕНИЕ ЕСТЬ?

В двух случаях смерть была связана с вирусным энцефалитом, то есть у человека развивалась, что называется, суперинфекция, на стыке двух достаточно серьезных вирусов. У других были сопутствующие заболевания, которые значительно снизили возможности иммунной системы противостоять вирусу.

Основу лечения сейчас составляют противовирусные препараты, которые были разработаны еще в эпоху натуральной оспы, но работают и против оспы обезьян. Специфическое лечение, направленное именно на вирус оспы обезьян, разрабатывают сейчас в Европе и США. Отличился и российский центр «Вектор» Роспотребнадзора, который вместе с Новосибирским институтом органической химии подал заявку на регистрацию лекарства от оспы обезьян под название НИОХ-14.

КАК ЗАРАЖАЮТСЯ ОСПОЙ ОБЕЗЬЯН?

По-прежнему основным способом передачи вируса от человека к человеку остается сексуальный контакт (91% случаев). Вирус проникает в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути или слизистые оболочки глаз, носа, рта. Заразу обнаружили в крови, слюне, сперме, ректальных и генитальных мазках. То, что люди не всегда охотно делятся информацией о том, с кем у них был сексуальный контакт, составляет основную сложность для отслеживания потенциально инфицированных и позволяет вирусу активно распространяться дальше.

Кроме того, вирус нашли и в воздухе, во время смены постельного белья, которое использовали заболевшие. Получается, оспа обезьян вполне можно заразиться не только при тесном контакте «кожа – к – коже», но и через аэрозоли, включающие частицы кожи или пыли. Доказано также, шансы заразиться есть и воздушно-капельным путем, когда на вас покашлял заболевший.

Высокую концентрацию вирусных частиц нашли в туалете, на раковинах и предметах личной гигиены – зубных щетках, например, - которыми пользовались заболевшие.

ЧТО ЕСТЬ ОСОБЕННОГО В ТЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ?

Согласно отчету об эпидемиологических и клинических характеристиках случаев в США, в 42% случаев болезнь протекает без лихорадки, озноба или других типичных гриппоподобных симптомах, характерных для периода перед появлением сыпи. Исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), также показало, что у пациентов сыпь на гениталиях появлялась чаще, чем на других участках тела, а это затрудняло диагностику, поскольку сыпь можно было спутать с другими распространенными инфекциями.

МЕЖДУ ТЕМ

Пока в ВОЗ всерьез размышляют о том, как бы переименовать оспу обезьян, в Бразилии, которая сейчас лидирует по росту числа заболевших, в Сан-Паулу, атаке отравителей подверглись обезьяны. Согласно одним данным, 10 обезьянок таки пали жертвами злоумышленников, по другим данным, их удалось спасти. Причина такой агрессии людей – страх заразиться. Однако в ВОЗ напомнили, что обезьяны сейчас ни при чем, и основная угроза – это передача вируса от человека к человеку при близком контакте.

А лучший способ борьбы с вирусом – это вовремя заметить симптомы, обратиться за медицинской помощью и принять меры предосторожности, чтобы предотвратить передачу вируса дальше.