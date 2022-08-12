Использование электросамокатов на улицах по-прежнему не урегулировано законодательными актами. Фото: Андрей АБРАМОВ

Использование электросамокатов на улицах по-прежнему не урегулировано законодательными актами. Пока для самих самокатчиков это становится привычным занятием, развлечением, для других участников движения появились новые риски получить травмы при столкновениях. Что делать в случае ДТП с электросамокатом и как получить компенсацию за ущерб, рассказал юрист.

- Нынешнее законодательство пока не относит электросамокаты к транспортным средствам. А значит, что для них не нужно получение водительских прав, нет возрастных ограничений. Но при аварии от ответственности все равно не уйти, - рассказал kp.ru Александр Карабанов, юрист.

Законодательно аварии с самокатами – это тот еще ребус. Если самокатчик врезался в пешехода, то фактически столкнулись два пешехода. Если самокатчик врезался в автомобиль, то считается, что ДТП произошло с участием водителя и пешехода. Юрист Александр Карабанов рассказал kp.ru, что нужно делать в таких случаях.

ДТП самокатчика с водителем авто на дороге:

- Это будет считаться обычным ДТП. Даже если автомобилист врезался в столб, то любой предмет учитывается при аварии. А здесь столкновение с самокатчиком. Нужно вызывать на место сотрудников ГИБДД для определения ответственности каждого участника аварии. Даже если ни у одной из сторон нет претензий друг к другу, оформить европротокол не получится, так как у самокатчика нет таких прав, как у автомобилиста, и даже самого бланка не будет с собой. Если виновным назначат самокатчика, то он понесет материальную ответственность.

Авария самокатчика с пешеходом на тротуаре:

- Здесь участвуют самокатчик и пешеход – такого рода ситуацию нельзя отнести к ДТП. Здесь лучше вызывать сотрудников МВД, которые зафиксируют сам факт причинения повреждений пешеходу. Если есть травмы, то нужно обращаться в травмпункт, чтобы медики зафиксировали телесные повреждения. Эти бумаги пригодятся в суде, чтобы требовать денежную компенсацию для лечения и возмещения морального вреда.

Из последних инициатив на законодательном уровне, депутаты предлагают штрафовать за оставленные электросамокаты в неположенных местах. Речь идет об арендованных самокатах. Предлагается штраф от 500 до 1000 рублей, при повторном нарушении - до 5000 рублей. В самих же компаниях говорят, что идея хорошая, но пока непонятно, как привлечь к ответственности нарушителей.

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