В Луганске обсудили меры по обеспечению безопасности Донбасса

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял участие в совещании в Луганской Народной Республике, что по поручению президента России Владимира Путина провел заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. На встрече присутствовали руководители федеральных министерств и ведомств, а также главы ЛНР и ДНР.

«Темой совещания стали первоочередные меры обеспечения безопасности Донбасса. Участниками мероприятия обсуждались вопросы восстановления инфраструктуры, ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года. Также на встрече рассмотрены пути решения социальных проблем и оказания поддержки жителям республик, пострадавшим от действий украинских националистов. Отдельным предметом обсуждения стало согласование законодательных норм ЛНР и ДНР с нормативно-правовыми актами России в целях создания правового единообразия в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства и социальной защиты граждан», - прокомментировали рабочую повестку совещания в Следственном комитете России.

Бастрыкин проинформировал присутствующих о ходе и результатах расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных представителями киевского режима в отношении мирного населения Донбасса.

«Следователями, криминалистами и экспертами СК России проводится осмотр жилых домов, зданий и других сооружений разрушенных населенных пунктов. С целью установления ущерба, причиненного преступными действиями ВФУ, назначено порядка трех тысяч комплексных строительно-технических экспертиз, часть исследований завершена. Масштабная работа ведомства направлена на получение комплексной оценки причиненного вреда и определения размера затрат по восстановлению объектов», - отметил Бастрыкин.

Глава СК России также сообщил об оказании гуманитарной помощи жителям Донбасса и военнослужащим Вооруженных сил России.