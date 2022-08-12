Геннадий Онищенко: Если 60 миллионов россиян в ближайшие дни не вакцинируются - страну снова накроет коронавирус

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

… - А коронавирус-то вон опять наступает! Ведь так?

- Ну, в целом - и в мире, и в нашей стране идет значительный рост.

Средние данные за сутки – более 1,5 миллиона в мире прибавилось. Это достаточно большая величина.

- Ну, что мы будем за всю планету - опять?! А в России?

- Тоже заметный рост, я же сказал - и в стране, и в Москве.

- А вы - так спокойно об этом, Геннадий Григорьевич …

- Успокаивает, Саша, то, что, в подавляющем большинстве, заболевание протекает в легкой форме, больные госпитализации не требуют, что, с обратной стороны, способствует распространению заболевания.

Много бессимптомных случаев, что тоже, в общем-то, «работает» на ту же мельницу...

- Ага!

- В нашей стране, ты же в курсе, был выделен «Дельта Омикрон», это наш оригинальный подтип…

- А его не надо бояться, что ли?

- Сегодня он представляет только научный интерес и не ухудшает в целом эпидситуацию…

- Доктор, а чего же тогда мыс вами бьем тревогу?

- Друг мой, другим же «типам и подтипам» короны дорогу в Россию никто не закрывал!

Отсюда - рост, и значительный - заразившихся коронавирусом.

- И как же нам сбить, преодолеть этот рост?

- Наша главная проблема в том, что мы недостаточно ответственно подходим к ревакцинации.

У нас больше 60 миллионов человек, которых нужно ревакцинировать.

- Не хотят?

- Большинство, видимо, - да! И это - безответственное отношение к своему здоровью каждого из этих десятков миллионов. Если они в ближайшие дни не вакцинируются - страну снова накроет ковид.

- И вот как же убедить этих «антиваксеров» - обязательно, срочно - пойти и снова привиться? Кстати, ведь есть же уже и жалобы, типа: мы пришли - а вакцины ни фига нету!

- Задача государства – максимально способствовать созданию условий для вакцинации. Хотя они вполне адекватные, но вот эти заявления, что мы пришли, а там не нашлось вакцины, они, действительно, дестабилизируют…

- Вот!

- И используются недоброжелателями нашего общественного здоровья, для того чтобы подогревать отрицательное отношение к вакцинации.

- Уважаемый академик! А если то же самое - но вот по-простому?

- Боюсь, Александр, тогда ты просто это интервью не напечатаешь. (смеётся).

- Давайте тогда я за вас скажу!

- Ты же не врач-эпидемиолог, - ты таких слов не знаешь!

А если серьезно… Я думаю, что здесь должен поработать, прежде всего, Минздрав и другие, находящиеся в связке с ним федеральные органы исполнительной власти, которые сегодня себя в этом плане как-то не заявляют.

А так, в принципе, нужно помнить нам всем, что мы сегодня находимся практически в середине августа.

- Точно!

- И вторая половина месяца будет отмечена тем, что в крупные города (Москву, Петербург, областные центры наши) будут съезжаться студенты, возвращаться школьники, потянутся совсем взрослые дяди и тети - из отпусков. И здесь нужен очень тщательный, продуманный и эффективно работающий мониторинг за ситуацией.

- Так а меры-то какие?

- Погоди ты… Там, где нужно - вводить дополнительные ограничительные меры, там, где в этом необходимости нет, не нужно, как говорится, перегибать палку… И - нагнетать ситуацию, останавливать экономику, которая и без того сегодня переживает определенные трудности по известным причинам, и ответственно входить в эту - постотпускную и постканикуоярную ситвацию…

А меры… Их ща два с лишним года неустанной борьбы с короной все давно и хорошо выучили.

- Вот лично вас что сейчас - ну, вот особенно беспокоит?

- Я пока активности со стороны Минздрава в этом направлении (речь о профилактике заболевания крвидом. - А.Г.) не вижу. И со стороны других структур.

А работать должны все – и Министерство просвещения, и Министерство образования и науки.

Но, естественно, по тем рекомендациям, которые даются со стороны здравоохранительных структур, местных и федеральных.

- А, наверное, они сами тоже пока в отпуске… Вы про статистику нашу ничего так и не сказали.

- …Поэтому, хорошая, продуманная, на основании уже имеющегося опыта, работа должна способствовать тому, чтобы мы спокойно вошли в рабочий ритм, не наломали дров и при этом сохранили максимальное здоровье наших граждан.

А всех граждан я нижайше прошу задуматься над тем, что в ваших руках ваше здоровья.

Все условия для того, чтобы вы его сохранили, у вас есть, нужна только воля.

- Короче, а ну-ка, все 60 миллионов - марш на ревакцинацию!

- Ну, Саш, можно и так сказать.

- Мы статистику тревожную как-то охарактеризуем, какие-то цифры назовем?

- А давай сейчас не будем оперировать такими терминами, как «тревожно», «не тревожно». Рост идет, и он достаточно значительный. Поэтому, и твоя любовь к статистике, привитая мною тебе, в данном случае не является доминирующей.

- Понял. Спасибо.

- Пожалуйста. Береги себя!

- Ага…