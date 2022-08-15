Бен Аффлек: «Когда мой брак стал разваливаться, я начал пить все больше. И пришла настоящая боль»

B апреле 2021 года стало известно, что Бен и Дженнифер снова встречаются. А в июле 2022-го они без шума и пыли зарегистрировали отношения Фото: EAST NEWS

В жизни и карьере Бена Аффлека было полным-полно кочек и ухабов. С одной стороны, он один из самых известных американских актеров, лауреат двух «Оскаров» (за сценарий «Умницы Уилла Хантинга» и за продюсерскую работу на лучшем фильме 2012 года, «Операции Арго» - он сам этот фильм и поставил в качестве режиссера). Бен - счастливый обладатель состояния в 150 миллионов долларов. И вообще, он - Бэтмен, а жена у него - Дженнифер Лопес.

С другой - за актерские работы Аффлеку номинаций на «Оскар» никогда не доставалось. Зато было полным-полно номинаций на антипремию «Золотая малина» (как правило, незаслуженных, но из этих списков его имя уже не вычеркнешь). Больших хитов в его карьере было не так уж и много, если сравнивать хотя бы с карьерой лучшего друга Мэтта Деймона. И на пути к недавно обретенному супружескому счастью с Дженнифер Лопес пришлось пережить много страданий, - нападки прессы, мучительный развод, борьбу с алкоголизмом…

КАК НАПИСАТЬ СЦЕНАРИЙ И ВЫБИТЬСЯ ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ

Бенджамин Геза Аффлек родился 15 августа 1972 года. Мать его была учительницей, а отец - драматургом. Правда, его пьесы никто не торопился ставить, и в результате отец зарабатывал деньги любыми доступными способами. Побывал и барменом, и электриком, и уборщиком - ну, а потом, как полагается непризнанному таланту, стал алкоголиком, пьющим помногу и в ежедневном режиме. С ним приходилось настолько тяжело, что Бен и его брат Кейси даже почувствовали облегчение, когда родители развелись.

Так или иначе, и папа, и мама с детства приучали сыновей к театру - старались водить туда как можно чаще. И нет ничего удивительного, что оба в конце концов решили стать актерами. Бен с детства участвовал в разных постановках, а еще снимался во всякой ерунде вроде детских сериалов и рекламных роликов (друг матери работал директором по кастингу). Когда Бену было восемь, он познакомился с другим начинающим актером, 10-летним Мэттом Деймоном. И парочка стала неразлучна: когда они повзрослели, вместе охотились за хорошими ролями. Деймон относился к актерской карьере с куда большей страстью и фактически тащил Аффлека за собой (тот признавался, что если бы не встреча с Мэттом, вообще, скорее всего, не стал бы актером).

Им перепадали роли в фильмах (чаще всего независимых и скромных), но казалось, что настоящая слава недостижима. И в какой-то момент они решили сами стать кузнецами своего счастья: сели и написали сценарий «Умница Уилл Хантинг», о блестящем юном математике, который из-за несносного характера готов зарыть свой талант в землю. Вернее, сначала это был триллер, в котором за гениальным юношей охотилось правительство, но сценарий попал в руки к большим режиссерам (таким, как Роб Райнер и Терренс Малик), и они надавали Бену и Мэтту кучу советов относительно того, как его улучшить.

Кадр из фильма «Умница Уилл Хантинг»

Студия Castle Rock Entertainment (президентом которой как раз был Райнер) купила сценарий, но хотела, чтобы главные роли играли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо. А Аффлек и Деймон хотели играть их сами. Долго ли, коротко, а в конце концов «Умница Уилл Хантинг» оказался у продюсера Харви Вайнштейна (да, того самого охотника за юбками, а еще - одного из самых крепких голливудских профессионалов). Он согласился, чтобы Деймон играл математика, а Аффлек - его лучшего друга. Выделил на съемки фильма 10 миллионов долларов. А в прокате фильм собрал 225 миллионов, и принес Бену и Мэтту «Оскары» как лучшим сценаристам.

«С декабря 1997-го по март 1998-го все было как во сне. Перед этим меня практически никто не знал. А потом - бах! Словно выстрел из стартового пистолета, и все побежали. Я учился всему по ходу дела. Куда-то мчался и не мог даже задуматься, куда…» Аффлека немедленно стали приглашать на главные роли в боевики и крупнобюджетные романтические комедии: за «Армагеддоном» последовали «Силы природы», за «Азартными играми» - «Перл Харбор», за «Суммой всех страхов» - «Сорвиголова»…

Кадр из фильма «Армагеддон»

«ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС В ЖИЗНИ ВЫНЕСЛА МНОГО НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ»

А в 2002-м Бен встретил молодую актрису и певицу Дженнифер Лопес, и у них начался роман. Папарацци не давали парочке прохода. Но журналисты из светской хроники относились к роману с подозрением (думали, что он затеян ради пиара), а первый совместный фильм Бена и Дженнифер, криминальную комедию «Джильи», встретили настоящим улюлюканьем. Сейчас даже трудно понять, почему на Аффлека и Лопес обрушились с такой ненавистью, но факт остается фактом: оба получили «Золотые малины» за худшие актерские работы, а сам фильм занесли в число худших лент в истории кино. Режиссер Мартин Брест (на счету которого, между прочим, были «Полицейский из Беверли Хиллз» и «Запах женщины») не стерпел такого срама и ушел из кино навсегда. При этом сегодня любой может посмотреть «Джильи» и убедиться: да, это не лучший фильм на свете, но и к «худшим в истории» его никак не причислишь. Все дело было в исполнителях главных ролей, раздражавших публику до невозможности.

А в 2002-м Бен встретил молодую актрису и певицу Дженнифер Лопес, и у них начался роман Фото: EAST NEWS

Конечно, это нанесло большой удар по карьерам обоих. В блокбастеры Аффлека больше не звали, да и Лопес не заваливали интересными предложениями. Конечно, Бен получил «Кубок Вольпи» как лучший актер на Венецианском кинофестивале 2006 года за фильм «Смерть Супермена», а Дженифер продолжала выпускать хиты и собирать стадионы в качестве певицы… Но в Голливуде катастрофу с «Джильи» им не могли забыть еще долго. Лишь режиссерские работы Аффлека - а до оскароносного «Арго» были «Прощай, детка, прощай» и «Город воров» - помогли ему восстановить репутацию.

Естественно, и личные отношения грохнулись. Лопес вскоре вышла замуж за певца Марка Энтони, а Бен женился на другой Дженнифер - актрисе Дженнифер Гарнер, своей партнерше по «Сорвиголове». В браке появились на свет две девочки, Вайолет и Серафина, и мальчик по имени Сэмюэл. А в 2015-м словно взорвалась бомба: Аффлек и Гарнер объявили, что разводятся после десяти лет счастливого, спокойного супружества. Тогда еще и няня их детей, 28-летняя Кристина Узунян, сообщила подруге, что они с Беном вступили в "интимные" отношения. Таблоиды немедленно вцепились в эту новость: оказалось, Аффлек и раньше проводил достаточно много времени с девушкой. Самые ушлые вспомнили в качестве параллели историю Арнольда Шварценеггера, который еще в конце 90-х изменил жене с домработницей и прижил от нее сына (правда всплыла в 2011 году, и актер был вынужден расстаться с супругой). Правда, по сведениям еще одного "источника" (в таких случаях их всегда появляется множество) "интимность" между Аффлеком и Узунян означала всего лишь периодические разговоры по душам.

Бен женился на другой Дженнифер - актрисе Дженнифер Гарнер Фото: EAST NEWS

Так или иначе, из-за няни или по каким-то другим причинам, Аффлек и Гарнер развелись. И несколько лет спустя Бен говорил, что ни о чем в своей жизни не жалеет так сильно, как об этом разводе. У него вновь обострились проблемы с алкоголем (которые впервые проявились еще в молодости). «Я долгое время пил, как все», - вспоминал он то время, - «а когда мой брак начал разваливаться, начал пить все больше и больше. И, конечно, это создавало еще больше проблем в отношениях с женой… Понимаете, люди с компульсивным поведением, такие, как я, все время живут с базовым внутренним дискомфортом и стараются от него избавиться. Ты пытаешься улучшить самочувствие с помощью еды, выпивки, секса, азартных игр, шопинга, чего угодно. Но в конце концов твоя жизнь от этого становится еще хуже. Тогда ты делаешь то же, что делал, только еще чаще, чтобы уже ЭТОТ дискомфорт исчез. И начинается настоящая боль.Ты попадаешь в порочный круг, и не можешь из него выбраться… По крайней мере, это случилось со мной».

Впрочем, во время брака с Гарнер Аффлек не забывал Лопес, -периодически переписывался со своей бывшей. «Не то чтобы она постоянно обращалась ко мне за советами» - говорил актер в 2012-м, - «но получить от нее e-mail со словами «Твой фильм офигительный» - это в порядке вещей… Я ее уважаю. Она мне нравится. Она в своей жизни вынесла много несправедливости, и я очень рад, что в результате ее ждал успех».

Многие думали, что их романтические отношения погибли, и реанимировать их не получится. Лопес развелась со своим Марком Энтони в 2014-м, после этого крутила романы то с танцором Каспером Смартом, то с рэпером Дрейком, то с бейсболистом Алексом Родригесом. Аффлек после развода с Гарнер и лечения от алкоголизма завел роман с кубинско-испанской актрисой Аной де Армас. В общем, веревочка вилась долго - но в апреле 2021 года стало известно, что Бен и Дженнифер снова встречаются. А в июле 2022-го они без шума и пыли зарегистрировали отношения в Лас-Вегасе. По законам штата Невада брак можно оформить за 15 минут по устному заявлению, и в Лас-Вегасе было заключено великое множество скоропалительных союзов. Однако в данном случае никто не сомневался: за 20 лет и жених, и невеста успели как следует взвесить и обдумать свое решение.