Карта боевых действий на Украине на 12 августа 2022: Как отступает ВСУ

В ходе СВО российские войска продолжают нивелировать противника не только на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике.
Фото: Александр КОЦ
170- й день спецоперации. Типа Сайт kp.ru публикует карту боевых действий на Украине на 12 августа 2022 года.
В ходе СВО российские войска продолжают нивелировать противника не только на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике.
В Новогригорьевке под Николаевым в результате высокоточного удара ВКС 28-я мехбригада ВСУ лишилась пункта временной дислокации, до роты личного состава и 9 единиц военной техники.
В Залимане Харьковской области разбит пункт управления 4-й танковой бригады.
В поселках Широкое и Великая Александровка Херсонской области подавлены два взвода РСЗО «Град».
Кроме того, из разных источников поступила информация о точечных ударах по военным объектам в Тернопольской области.
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Артемовск (ДНР) — бои на восточных окраинах
Соледар — бои в городе, 14-я МБ ВСУ отступила
Марьинка — удар по 66-й МБ ВСУ
Зайцево — уничтожен ОП 58-й МБ ВСУ
Невельское — удар по 56-й МБ ВСУ
Часов Яр — уничтожена РЛС AN/MPQ-64 из США
Георгиевка — уничтожен взвод гаубиц Д-30
Серебрянка — уничтожен взвод РСЗО «Град»
Пески — идет зачистка
Зайцево — идет зачистка
С начала проведения спецоперации сбиты 267 самолет и 146 вертолетов ВСУ, уничтожены 1732 беспилотника и 365 ЗРК противника. Разбиты 4293 танка и других бронемашин. Нивелированы 797 РСЗО и 3290 орудий полевой артиллерии и минометов.