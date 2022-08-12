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Политика12 августа 2022 13:47

Владимир Путин ввел новые льготы для пограничников

Они касаются тех, кто служит на границе Украины или ЛДНР
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Владимир Путин ввел новые льготы для пограничников

Владимир Путин ввел новые льготы для пограничников

Фото: REUTERS

Указ президента уточняет подсчет выслуги лет. Так, для военнослужащих ФСБ, охранявших границу России с Украиной или ЛДНР, один день службы около спецоперации считается за два.

Для тех, кто получил ранение и попал в госпиталь, пропорции такие же. Месяц лечения считается за два месяца службы.

Конкретные условия повышенного зачета выслуги лет определит уже директор ФСБ.

Указ касается всех пограничников, которые служили рядом с Донбассом или Украиной с 24 февраля 2022 года.

Напомним, в середине июля российский лидер подписал закон об увеличении пенсий военным пенсионерам на 10%. Документ касается всех выплат, начиная с 1 июня. До этого пенсии повышались в феврале на 8,6%.

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В пятницу Владимир Путин еще ввел в России новый профессиональный праздник. 8 апреля теперь официально считается Днем российской анимации.

Кроме этого, в стране вводятся 10 персональных стипендий для студентов и аспирантов Российского государственного университета правосудия. Стипендии носят имя Вениамина Яковлева, выдающегося советского юриста и бывшего советника президента.

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