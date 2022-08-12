Раскрыта постыдная правда о Максиме Галкине

По словам эксперта, характер у Галкина очень тяжелый. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Отъезд Максима Галкина и Аллы Пугачевой из России по-прежнему будоражит общественность. Семья более полугода живет за границей. Алла Борисовна пообещала вернуться в Москву. Но в это мало кто верит. Тем более что ее молодой муж о приезде на Родину не говорит. А на днях стало известно, что шоумен, скорее всего, так и останется на чужбине.

В финансовом плане Максим Галкин не испытывает нужды. Муж Аллы Пугачевой сколотил приличное состояние в России. Переехав с семьей за границу, он не сидит без дела. График его гастролей расписан чуть ли не до Нового года.

"Для Галкина материальное - превыше всего. Очень амбициозный и горделивый, идет вперед и постоянно развивается. Ему не дано среднего пути. Он либо наверху, либо внизу. Также у Галкина присутствует знак прогресса. Он обладает громадными аналитическими способностями и хорошей памятью. Максим - большой труженик", - раскрыл правду нумеролог Владимир Кузнецов.

По словам эксперта, но характер у Галкина очень тяжелый. "С резкими перепадами настроения. Максим - деспот! Считает себя справедливым человеком, но это не так. В его характере присутствуют злопамятность", - цитирует Кузнецова PROзвезд.

Именно поэтому Галкин никогда больше не вернется в Россию. "Если он что-то обрывает, то навсегда. Потому что категоричен, горделив и амбициозен", - резюмировал эксперт.