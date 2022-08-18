В Москве в сети магазинов «Пятерочка» появятся экраны с информацией о пропавших без вести

Фото: Артем Геодакян Фото: ТАСС

Билайн поможет поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт» искать пропавших людей. К участию в проекте также присоединилась торговая сеть «Пятерочка».

В 200 магазинах сети по всей Москве установлены медиаэкраны с информацией о людях, которых сейчас разыскивают в том или ином районе. Проект будет реализовываться на базе платформы «Beeline Indoor». Если кто-то из покупателей по фото, отображающемся на экране, узнает пропавшего человека, он сможет в тот же момент позвонить по указанному номеру и сообщить имеющуюся у него информацию.

- Пилотный проект уже запущен. Можем сказать, что данная информация действительно привлекает внимание посетителей магазинов - время просмотра увеличивается на 40 - 50% в зависимости от времени суток и локации, - отметил Илья Цесельчук, глава департамента цифровых продуктов и технологий для ритейла дирекции по искусственному интеллекту и цифровым продуктам ПАО «ВымпелКом».

Участники проекта уверены, что данная инициатива поможет спасти как можно больше людей. В поиске пропавших крайне важна скорость. С помощью «умных» алгоритмов информация о разыскиваемых быстро будет появляться в магазинах, расположенных в радиусе поиска.

- Информация о человеке и фото загружаются в личный кабинет «ЛизаАлерт» в пределах 2 минут и благодаря привязке к геопозиции оперативно выводятся на экраны магазинов в свободные эфирные слоты в радиусе 5 - 10 километров, где человек находился или был замечен в последний раз, - уточнили в билайне.

Кроме снимка пропавшего, на табло будут указаны его приметы, в чем был одет, где его видели в последний раз. Благодаря тому, что информация о пропавших будет высвечиваться на экранах магазинов в радиусе поиска человека, шансы на успешное завершение операции увеличиваются в разы.

- Мы рады новым возможностям и особенно объединению усилий двух наших давних партнеров. Мы уверены, что использование площадок для оперативного размещения информации о пропавших людях сильно повысит результативность поисков, - считает Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

ВАЖНО

Ориентир для пропавших

По данным спасателей, торговые центры и магазины являются центром притяжения для детей, подростков и пожилых людей с нарушением памяти. Чтобы помочь таким людям, в магазинах «Пятерочка» есть специальная зона «Островок безопасности», которая является ориентиром для всех потерявшихся.

- В информационный блок о пропавшем человеке мы также добавили информацию об «Островке безопасности», - сообщил Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети. - Все сотрудники магазинов проходят специальное обучение и знают, как определить потерявшегося или дезориентированного человека и оказать ему помощь. «Островки безопасности» уже помогли вернуть домой более 3000 человек, поэтому мы продолжаем сотрудничество с «ЛизаАлерт» и считаем важным дополнительно использовать имеющиеся у нас возможности информирования.

КУДА ЗВОНИТЬ

Сообщить информацию о пропавшем знакомом или родственнике, а также поделиться сведениями о человеке, которого сейчас разыскивают, можно по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52. Звонки принимаются круглосуточно.