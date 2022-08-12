Крым защищен от всех возможных атак и диверсий - с воздуха, воды и суши Фото: Анна САДОВНИКОВА

Недавние взрывы боеприпасов на авиабазе «Саки» (под Евпаторией) в Крыму породили уйму слухов и кривотолков. Уже гуляет явно запущенный из Киева слух, что это якобы дело рук украинских диверсантов. Говорят и о «ракетном обстреле» с Одессы, и об «ударе беспилотника». Хотя ни ракет, ни дронов там никто не видел, этому нет ни одного свидетельства, хотя бы случайного фото со смартфона.

А уж если бы были, скрыть их в наш век соцсетей было бы невозможно.

На самом деле ЧП на авиабазе стряслось - это пока самая правдоподобная версия - из-за банального головотяпства - пренебрежения правилами безопасности.

Но миллионы россиян, мечтавших отдохнуть в Крыму, уже «задергались».

Пошли пересуды: «А не «могут ли полуостров захватить украинцы? Ну или разбомбить? А не страшно ли туда ехать?».

Даже поговаривают, что напуганные туристы начали возвращать путевки и билеты (хотя это и не подтверждается туроператорами).

А ведь август-сентябрь - самый благодатный сезон. В эти «бархатные» месяцы обычно не ослабевал наплыв народа на море.

Мы решили разобраться - как на самом деле защищен полуостров. И почему не стоит бояться туда ехать.

ОТ АТАКИ С МОРЯ

Военно-морские силы Украины были практически полностью уничтожены в первые же дни спецоперации. Их флагман — фрегат «Гетман Сагайдачный» был со страху затоплен самими же украинцами у берегов Николаева — чтоб не достался русским. Однако некоторые «ошметки» украинского флота все же остались, - несколько боевых катеров еще на плаву и «прячутся по камышам» под Одессой. А для моральной поддержки Украины в Черное море время от времени заходят большие корабли НАТО и устраивают провокационные маневры. Под их прикрытием украинские катера выходят в море, чтоб показать — они еще существуют.

И как же Крым защищен от атаки с моря в таком случае?

Основная боевая сила, которая развернута в Крыму, - Черноморский флот. В его составе – около 50 надводных кораблей и 7 дизельных подлодок, вооруженных крылатыми ракетами «Калибр».

Понятно, что несколько украинских катеров с такой силой ничего сделать не смогут. А корабли НАТО вряд ли пойдут в атаку на Крым — ведь это равносильно объявлению Третьей мировой войны.

Если же НАТО вместе с Украиной решатся на атаку с моря, кроме Черноморского флота их встретит береговая ракетная бригада. В ее арсенале ракетные комплексы «Бал» и «Бастион-П». Они заряжены крылатыми ракетами Х-35 и П-800 «Оникс», которые перекрывают большую часть акватории Черного моря (то есть, могут достать даже до побережья Турции).

Основная боевая сила, которая развернута в Крыму, - Черноморский флот. В его составе – около 50 надводных кораблей и 7 дизельных подлодок, вооруженных крылатыми ракетами «Калибр». Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ОТ ЗАХВАТА С СУШИ

Для того, чтобы прорваться в Крым, украинским войскам пришлось бы сначала захватить Херсонскую или Запорожскую области. С начала спецоперации эти регионы освобождены от киевского режима российскими войсками. И там не думают о возвращении в состав Украины. Скорее наоборот — идет речь о подготовке голосования за присоединение к России.

Естественно, эти освобожденные территории защищены российскими войсками. Прорваться через них украинской армии будет непросто. А скорее - невозможно. Силенок не хватит.

Но если даже представить невероятное — что Украина захватила обратно Херсон, Мелитополь, Бердянск и подошла к Крымскому перешейку, ее здесь будет кому встретить.

На полуострове есть не только морские силы, но и сухопутные. Их основа - 22-й армейский корпус. Его главная задача – как раз защита полуострова на земле. «Ядро» корпуса – 126-я отдельная бригада береговой обороны. В ее составе – 2 мотострелковых батальона (1 из них горный), батальон морской пехоты, танковый батальон, реактивный артиллерийский дивизион, гаубичный дивизион, зенитно-ракетный дивизион и другие части.

ОТ ВЫСАДКИ ДЕСАНТА

Если же Украина попытается высадить в Крыму десант, он попадет под мощный ракетный удар еще на подходе к берегу. А на самом берегу в дело вступят бойцы разведбригады и бригады морской пехоты Черноморского флота России.

Имеется в Крыму и отдельный артполк береговой обороны. Он оснащен самоходными артиллерийскими установками «Мста-С», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г» и противотанковыми ракетными комплексами «Хризантема».

ОТ РАКЕТНОГО УДАРА

Киевские генералы, может, и мечтали бы ударить по Крыму с безопасного для себя расстояния — из-под Одессы или Николаева, но таких дальнобойных

ракет у них нет. Американцы к своим системам залпового огня «Хамерс», которые они уже поставили Украине, пока не рискуют передавать ракеты с дальностью 300 километров. Присылают лишь боеприпасы, бьющие на 80 км.

Если учесть, что самое короткое расстояние от Одессы до Крыма - 280 километров, то достать до полуострова украинская армия не может.

Но даже если представить, что США однажды решатся дать Киеву дальнобойные ракеты (а это вызовет большой шум и станет известно сразу же), их есть чем отразить. В Крыму стоит зенитно-ракетный полк, оснащенный комплексами ПВО «Оса», «Бук-М2» и «Бук-М3».

Кстати, «Бук-МЗ» под Херсоном уже показал, что способен сбивать снаряды «Хаймерс».

ОТ БОМБ С САМОЛЕТОВ И БЕСПИЛОТНИКОВ

За время спецоперации российские войска сильно «обкарнали» украинскую авиацию. Но, судя по тому, что каждую неделю мы продолжаем сбивать по 3-4 самолета, какое-то их количество у Киева еще имеется. Видимо их присылают Украине страны НАТО из еще советских запасов, оставшихся в Восточной Европе.

Есть у Киева и ударные беспилотники вроде турецких Байрактаров.

Могут ли они долететь до Крыма?

Теоретически это, конечно, возможно. Но небо над Крымом прикрывают сразу две силы – 31-я дивизия ПВО и 27-я смешанная авиадивизия.

31-я дивизия оснащена комплексами С-300 и С-400, а также ракетно-пушечными «Панцирями-С».

А 27-я авиадивизия состоит из 3 полков боевых самолетов и вертолетов.

Кроме того, на страже Крыма стоит и морская авиация Черноморского. В ее составе – 2 полка.

На аэродроме Новофедоровка (где и произошло недавнее ЧП под Евпаторией) базируется отдельный морской штурмовой авиаполк. А на аэродроме Кача базируется смешанный авиаполк, в котором и самолеты-амфибии, и противолодочные вертолеты.

ОТ УДАРА ПО МОСТУ

Крымский мост – главная артерия, которая связывает полуостров с материком. Это стратегический объект. И потому его прикрывают с воздуха авиация и ПВО, с земли – подразделения Росгвардии, на воде и под водой – корабли Черноморского флота, катера Погранслужбы ФСБ. Стерегут мост и специальные противодиверсионные подразделения.

По некоторым данным, в охране моста участвуют и боевые дельфины («КП» уже не раз рассказывала о них — читайте подробнее на нашем сайте KP.RU).

На опорах моста установлены специальные датчики, которые сработают в случае приближения «непрошенных гостей» - подводных диверсантов. Датчики издают такой сигнал, который «выворачивает мозги» любому диверсанту.

ОТ ДИВЕРСИЙ

И все же (будем откровенны) от некоторых диверсий Крым не застрахован на 100%. Тут надо помнить, что в 2014 году (во время возвращения Крыма в состав России) из 19 тысяч украинских военных на полуострове остались 13 тысяч. Многие из них решили продолжить службу в Российской армии. Возможно, некоторых из них завербовала СБУ - Служба безопасности Украины.

Могут оказаться завербованными и обычные туристы-курортники, и даже сами жители полуострова.

Тут вся надежда на российские спецслужбы. И на бдительность граждан. Как и в любом другом регионе страны.

ОТ РАЗГИЛЬДЯЙСТВА

Да, нельзя исключать и версию, что взрывы боеприпасов на аэродроме в Новофедоровке подстроили украинские «агенты». Но следствие все больше склоняется к выводу, что это ЧП - результат банального разгильдяйства. Либо боеприпасы оставили на жутком солнцепеке, либо даже курили рядом.

Но каждый раз после того, когда подобное случается в войсках, начинаются тотальные проверки и разносы, идет резкое усиление мер безопасности.

А это значит, что подобное разгильдяйство не должно повториться. В ближайшее время - уж точно.

КСТАТИ

ТРИ «К»

Кто не в курсе - в России есть 3 наиболее защищенных от атак и диверсий региона. Их вместе называют три «К» - Крым, Калининград, Курилы.

И из этой тройки у Крыма – самые сильные военные мускулы.

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