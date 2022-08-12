Седьмой съезд духовных лидеров мира открыл аккаунты в сетях

Фото: пресс-служба Республики Казахстан

Республика Казахстан готовится принять участников VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который пройдёт в столице страны 14-15 сентября. Форум будет посвящён роли религиозных конфессий в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период.

«Съезд пройдёт в особое время … Мы твердо убедились вновь, какой значимой и хрупкой ценностью является гражданский мир, какое подлинное богатство – межконфессиональное и межэтническое согласие, и как важно ежедневно прилагать максимум усилий, чтобы эти ценности поддерживать и укреплять», – считает митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

По мнению митрополита, за годы проведения съезда он стал одним из значимых событий общественно-политической жизни не только Казахстана, но и многих других стран планеты.

Фото: пресс-служба Республики Казахстан

«Святейший Патриарх с благодарностью принял приглашение»

Организаторы сентябрьского съезда открыли его официальные аккаунты в популярных социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и Telegram (первые три признаны в России экстремистскими – Ред.). Здесь можно будет знакомиться с новостями съезда и выступлениями с его трибуны.

«Наши социальные сети и сайт являются самым достоверным источником информации, в связи с чем призываем читателей доверять лишь проверенным официальным данным. На страницах съезда вы можете задавать интересующие вас вопросы в личных сообщениях, а также в комментариях под публикациями», – говорит официальный представитель VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Назым Жангазинова.

Официальный сайт Twitter Telegram

В работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий примет участие папа Римский Франциск. В ходе визита в столицу Казахстана, который продлится с 13 по 15 сентября, понтифик встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым, с дипломатическим корпусом и представителями гражданского общества.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил приглашение принять участие в форуме ещё прошлой осенью. «Председатель Сената Парламента Республики Казахстан передал предстоятелю Русской Православной Церкви официальное приглашение от президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который планируется провести 14-15 сентября 2022 года, – говорилось в официальном сообщении. – Святейший Патриарх Кирилл с благодарностью принял это приглашение».

Ожидается, что на площадке съезда в Нур-Султане встретятся порядка 200 духовных лидеров из стран Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока, представляющих ислам, христианство, иудаизм, буддизм, синтоизм, даосизм и другие традиционные религии.

Фото: пресс-служба Республики Казахстан

Диалог религий и цивилизаций

Решение провести в столице Казахстана I Съезд лидеров мировых и традиционных конфессий было принято в 2003 году на Международной конференции мира и согласия. В Казахстане мирно сосуществуют представители более 40 религиозных конфессий и организаций, к тому же эта страна уверенно зарекомендовала себя на мировой арене в качестве государства, не имеющего врагов и проводящего взвешенную многовекторную внешнюю политику.

I Съезд лидеров мировых и традиционных религий собрал делегатов, представлявших 17 религиозных направлений, одной из целей форума стало создание постоянно действующего международного межконфессионального института для осуществления диалога религий. Идею поддержали влиятельные мировые политики Кофи Аннан, Маргарет Тэтчер, Джордж Буш, Михаил Горбачёв, Валери Жискар д’Эстен, Цзянь Цземинь и Нельсон Мандела. Форум завершился принятием декларации, в которой духовные лидеры сделали заявления о совместных действиях по обеспечению мира, согласия и стабильности в обществах как основы достойной жизни людей всей планеты. Кроме того, в декларации прозвучало решение проводить саммит на регулярной основе не реже раза в 3 года и создать постоянно действующий орган международного и межконфессионального диалога – секретариат Съезда.

II Астанинский саммит лидеров мировых и традиционных религий прошёл в сентябре 2006 года под крышей специально построенного для подобных встреч Дворца мира и согласия, собравшего 43 делегации из 26 стран. Обсуждение главной темы «Религия, общество и международная безопасность» включало в себя направления «Свобода вероисповедания и уважение последователей других религий» и «Роль религиозных лидеров в укреплении международной безопасности». Участники съезда приняли декларацию с призывом к представителям всех религий и этнических групп предотвращать конфликты на почве культурных и религиозных различий.

Темой обсуждения третьего по счёту межрелигиозного форума, проведённого в столице Казахстана в 2009 году, была «Роль религиозных лидеров в построении мира, терпимости, взаимного уважения и сотрудничества». Форум собрал 400 делегатов из 35 стран. Одним из выступавших на Съезде стал французский сенатор Эмери де Монтескью, который, в частности, заявил: «Я не первый раз принимаю участие в этом Съезде, и хочу сказать, что эта большая возможность для людей обменяться мнениями и внести предложения. Обычно тон задают политики, а здесь ведущая роль отводится именно религиозным деятелям, что, на мой взгляд, очень важно, особенно сегодня».

IV Съезд «Мир и согласие как выбор человечества» состоялся в мае 2012 года. В рамках встречи прошло первое заседание Совета религиозных лидеров, в состав которого вошли 15 видных духовных лидеров планеты, обратившихся к народам, обществам и государствам с призывом стремиться к взаимодействию, согласию и миру, справедливости и созиданию во имя будущего планеты.

Следующая встреча, темой которой был «Диалог религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития», прошла в 2015 году. Известные богословы, политики и общественные деятели обсудили новые тенденции религии и политики, а также поиск современных путей к взаимопониманию во имя мира и согласия. В тот раз в столицу Казахстана приехали главы ряда государств и влиятельных международных организаций, в их числе были генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, король Иордании Абдалла II, президент Финляндии Саули Ниинисте, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер.

Прошедший в октябре 2018 года VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий обсудил тему «Религиозные лидеры – за безопасный мир». Касым-Жомарт Токаев на тот момент возглавлял верхнюю палату Парламента Республики Казахстан и занимал должность руководителя секретариата Съезда. Он с тревогой и горечью заявил: «Сирийский конфликт, массовые убийства верующих, разрушение культовых сооружений, религиозных объектов и памятников всемирного наследия в различных регионах мира являются очередным вызовом глобальной стабильности и безопасности. Забвению подвергается устав ООН, который запрещает использование силы или угрозы её применения в отношении территориальной целостности и политической независимости любого государства».

Миротворческий потенциал традиционных мировых религий отметил в обращении к съезду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Участники Съезда обсудили вопросы сближения культур и цивилизаций, они говорили о глобальной безопасности и мерах по борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Седьмой по счёту Съезд лидеров мировых и традиционных религий должен был состояться летом 2021 года, но был перенесён из-за пандемии. Он откроется в Нур-Султане 14 сентября.

«Эта уникальная платформа даёт хорошую возможность для политиков, религиозных лидеров, международных, региональных организаций и всех заинтересованных сторон коллективно обсудить проблемы межрелигиозного диалога и устойчивого развития в более поляризованном мире. Альянс цивилизаций ООН будет активно вовлечён в работу VII съезда», – считает представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос.