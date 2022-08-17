Билайн запустил горячую линию для благотворительной акции «Дети вместо цветов»

КАКАЯ ПОМОЩЬ НУЖНА

Билайн в четвертый раз подряд присоединился к участию в благотворительной акции «Дети вместо цветов». Суть акции заключается в том, чтобы каждый из учеников к 1 сентября не покупал отдельные букеты цветов своим преподавателям. Вместо этого школьникам и их родителям предлагается скооперироваться и подарить один общий букет. А сэкономленные деньги передать в помощь детям, страдающим серьезными заболеваниями.

Благотворительную акцию ежегодно, начиная с 2014 года, проводит Фонд помощи хосписам «Вера» и Детский хоспис «Дом с маяком». Мобильный оператор выступает в качестве технологического партнера, запустившего горячую линию (см. рубрику «Важно»). По всем вопросам, связанным с участием в сборе средств, можно звонить вплоть до 9 сентября.

На собранные средства будут приобретены аппараты для дыхания, лекарства, специальное питание и другие вещи, необходимые подопечным хосписа «Дом с маяком». К примеру, ученики трех классов общими усилиями могут собрать деньги на покупку одного кислородного концентратора, благодаря которому дети, которым нужен дополнительный кислород, смогут дышать. Расчет производится исходя из того, что в трех классах учится 75 человек, а стоимость букета в среднем 600 рублей.

СОБРАЛИ 43 МИЛЛИОНА

В прошлом году на горячую линию, запущенную билайном, поступило больше 10 тысяч заявок от людей, проживающих в 650 городах и селах в разных уголках страны. Все они хотели помочь и присоединились к благотворительному проекту. В итоге общими усилиями были собраны больше 43 миллионов рублей.

– Технологии – это то, что мы можем создать и много лет создаем для наших ключевых партнеров и вместе с ними. Ранее совместно с Фондом помощи хосписам «Вера» мы запустили первую в России горячую линию по паллиативной помощи, которая позволила миллионам людей по всей стране получить квалифицированные консультации и траекторию действий в самые непростые периоды жизни. Сотрудничество в рамках акции «Дети вместо цветов» – продолжение нашей совместной деятельности в этом направлении и попытка создать новые работающие механики вовлечения все большего количества людей в вопросы осознанной помощи, – отметила Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию билайна.

АКЦИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ ШКОЛЬНИКОВ, РОДИТЕЛЕЙ, УЧИТЕЛЕЙ

– Наша мечта и, надеемся, следующий шаг – чтобы мы чаще видели родителей с детьми, которые тяжело болеют, на улице, в парке, на детской площадке и в школе. Среди тех, кому помогаем мы и Детский хоспис «Дом с маяком», есть дети, которые обучаются дома с учителями и которые ходят в школу. Это возможно тогда, когда директор, учителя, одноклассники, родители одноклассников понимают и поддерживают такую семью или хотя бы не боятся. И тогда мы видим картину, как по школьному коридору едет 12-летний подросток на коляске с электрическим приводом, а рядом бегут одноклассники, они играют в салки, и никто уже не помнит о том, что между ними есть какое-то различие. Заболевание перестает быть барьером. Суть акции «Дети вместо цветов» как раз в том, чтобы этих барьеров стало меньше. Она объединяет школьников, родителей, учителей – тех, кто готов помочь, и тех, кому помощь нужна. Как разные цветы объединяются в один красивый первосентябрьский букет, – говорит Елена Мартьянова, директор Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».

ВАЖНО

КУДА ЗВОНИТЬ?

Номер горячей линии благотворительной акции «Дети вместо цветов» 8-903-162-88-81. Звонки принимаются ежедневно с 11.00 до 19.00