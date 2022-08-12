Автомобили стали дешеветь – может, пока подождать с покупкой?

Не будет у нас хороших автомобилей за пять копеек, потому что это невозможно ни в одной стране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Своим мнением по этому поводу поделился главный редактор старейшего автомобильного издания в России, журнала «За рулем», Максим Кадаков.

- Эти разговоры про то, что цены идут вниз, мне кажется, ведутся только ради того, чтобы обсудить всплески и падения на «коротком плече». Да цены, на мой взгляд, немножко присели, но относительно тех запредельных, по которым реально покупать в заметных объемах невозможно.

Когда Весту с вариатором продают за 2 млн, а цены на «китайцев» доходят до 4 млн рублей, ну это же за гранью! Какие-то структуры или люди, которым позарез нужен автомобиль, могут себе это позволить, но в больших объемах по таким ценам торговать нельзя. И поэтому дилеры, чтобы обеспечить свою операционную деятельность, вынуждены двигать цены чуть вниз. Но говорить о том, что цены падают — в нашем представлении до уровня февральских цен — нельзя. И получается, что машина, которая в начале года стоила миллион, потом два, сейчас «присела» на 100-200 тыс. рублей. Это хорошо? Да, но принципиально картину не поменяло.

Хорошо, что цены проседают, но они уже никогда не вернутся ни к январским, ни к февральским. И на мировом рынке к этому нет никаких предпосылок. Мы не на Луне живем — очевидно, что во всем мире автомобили дешеветь не будут. А уж тем более, никто нам не предложит дешевые машины. И даже если кто-то — условный Иран – придет к нам со своими моделями, мы не получим дешевые автомобили. Это все равно будут машины за свою цену относительно их уровня. Не будет у нас хороших автомобилей за пять копеек, потому что это невозможно ни в одной стране.