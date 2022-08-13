Последние новости о ситуации вокруг Украины на 13 августа 2022 года: В Киеве лихорадочно ищут кротов, в Запорожье не хотят биться за незалежную, в Стокгольме обещают подарок Зеленскому

Два сухогруза с сельхозпродукцией покинули 12 августа украинские порты Фото: REUTERS

Спикер Госдумы указал виновных в «атомном» кризисе

Вячеслав Володин, глава нижней палаты российского парламента, в своем телеграм-канале возложил ответственность за последствия обстрелов Запорожской атомной электростанции на лидеров США и Украины. Спикер написал: «Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы. Ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, и на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы». Володин предложил Европарламенту прервать каникулы — чтобы обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Ранее в Совбезе ООН прошло его экстренное заседание, инициированное Россией, где российская сторона представила доказательства того, что по атомной станции бьют именно с украинской стороны и обозначила конкретные повреждения инфраструктуры АЭС. Москва призвала инспекцию МАГАТЭ посетить Энергодар. Киев истерически сопротивляется этому. На воре шапка горит.

Два сухогруза ушли из портов незалежной

Минобороны Турции сообщило: два сухогруза с сельхозпродукцией покинули 12 августа украинские порты. По данным Анкары, судно SORMOVSKY под флагом Белиза с 3,5 тысячами тонн пшеницы из порт Черноморск вышло в турецкий Текирдаг. А сухогруз STAR LAURA под флагом Маршалловых островов с 60 тысячами тонн кукурузы из порта «Южный» направился в Иран. Выход судов из украинских портов был одобрен Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле. А в направлении Одессы разрешен проход сухогрузов Efe и Sara, которые в пятницу досмотрены в акватории Мраморного моря. В это же время корабль Razoni с грузом украинского зерна, вышедший из турецкого порта Мерсин, ожидался вечером пятницы в Египте. Египет стал финальной точкой маршрута после того, как ливанская компания, купившая зерно, отказалась от него в связи с просрочкой условий доставки более чем в пять месяцев. Похоже, тот факт, что зерно застряло в украинских портах, - не главный в угрозе продовольственного кризиса в мире?

Британцы хотят побыстрее отселить беженцев

The Daily Telegraph сообщает, что несколько тысяч британцев, согласившихся принять у себя беженцев с Украины, не желают оставлять их более, чем на полгода. Прошел опрос 17 тысяч жителей Великобритании, которые приняли беженцев в рамках проекта «Жилье для Украины». Его провело Управление национальной статистики. И выяснилось: 26 процентов не хотят участвовать в программе дольше шести месяцев. За размещение украинцев правительство Ее Величества выплачивает согражданам 350 фунтов. И более четверти опрошенных сказали, что этого чертовски мало, жизнь дорожает и с гостеприимством готовы завязать. Показательно, что в польском Кракове в это же время украинским беженцев предложили до конца августа покинуть общежития Ягеллонского университета. А в ряде муниципалитетов и земель в Германии вводят мораторий на прием мигрантов из-за нехватки мест. В Европе уже морально созрели, чтобы начать отправку беженцев обратно - поддерживать киевскую демократию на родных черноземах?

Командующий ВВС оценил роль авиации в СВО

Сергей Дронов, командующий российскими ВВС и заместитель главкома ВКС РФ, высоко оценил эффективность российской авиации, участвующей в спецоперации на Украине. Дронов сообщил: «Высокие летно-технические характеристики, установленные нами в ходе проектирования и создания образцов авиатехники, мы видим каждый день». Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» на самолетах МиГ-31И, по данным командующего «успешно применяется в ходе специальной военной операции». Дронов подчеркнул, что боевой опыт, получаемый в ходе СВО, досконально изучается в командовании ВВС и военно-научных организациях. Главное внимание - достижению высокого уровня индивидуального мастерства летного состава в боевом применении новых типов авиатехники и средств поражения, разработке новых тактических приемов боевого применения, особенно способов эффективного противодействия средствам ПВО и РЭБ противника. Им сверху видно все, ты так и знай!

ВСУ били по хранилищу аммиака, чтобы отравить Донецк

Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ сообщил, что обстрел со стороны ВСУ пивоваренного завода в Донецке привел к утечке более шести тонн аммиака, гибели сотрудника. Мизинцев назвал виновных: «Артподразделения 110-й отдельной мехбригады ВСУ со стороны Авдеевка обстреляли территорию пивзавода в Донецке, где находились опасные химвещества. Была повреждена 40-тонная емкость системы охлаждения, произошла утечка более шести тонн аммиака. Образовалось токсичное облако над площадью в два квадратных километра, один сотрудник предприятия погиб, двое получили тяжелые ожоги дыхательных путей». Мизинцев назвал это «умышленным обстрелом». Артиллеристам из 110-й надо смазывать лыжи и вострить коньки — чтобы их не отбросить.

Стокгольм готов делать оружие специально для Киева

Петер Хультквист, глава Минобороны Швеции, сообщил, что его страна готова делать оружие для незалежной. В Дании на конференции с участием глав оборонных ведомств 17 государств, Хультквист заявил, что производство вооружений для Киева могут начать сразу ряд стран. Кроме Швеции, это Словакия, Польша и Чехия. Шведский министр сказал: «Речь об использовании производственных линий в разных странах для производства, в первую очередь, артиллерийских систем, которое можно напрямую поставлять Украине». С февраля Стокгольм поставил Киеву несколько партий оружия. В частности, в марте Стокгольм объявил об отправке Киеву 5 тысяч единиц противотанкового вооружения. Потом - партию защитного снаряжения, дронов и биноклей. В июне Швеция отправила противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и 12,7-мм винтовки, а также боеприпасы к ним. Опять тревожат фантомные боли по Полтаве?

В США встревожены контролем Москвы над ресурсами Украины

The Washington Post утверждает, что Москва взяла под свой контроль месторождения полезных ископаемых на Украине, которые оцениваются в 12,4 трлн долларов. Такой анализ, для американского издания провела канадская фирма по геополитическим рискам SecDev. Там прикинули, какие ценные залежи есть на землях, контролируемых Россией на территории юго-востока Украины. По данным аналитиков SecDev, список велик: 41 месторождение угля, 27 - природного газа, 14 - пропана, 9 - нефти, 6 - железной руды, а также месторождения титановой, циркониевой руды, стронция, лития, урана, золота. И даже крупный карьер по добыче известняка. Большая часть этих богатств — на землях Донбасса. А Донбасс, как знали императоры, и генсеки, и президенты — это сердце России. Учите матчасть.

В Киеве постоянно ищут кротов

Анна Маляр, замглавы минобороны Украины, сообщила, что в этом ведомстве подозревают «высокопоставленного военного» в раскрытии секретов. Маляр заявила: «Утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку враг корректирует свои действия и использует эту информацию против нас». По ее словам, по данному случаю СБУ уже ведет расследование. Один из украинских ресурсов предполагает, что речь идет о бывшем заместителе секретаря СНБО Сергее Кривоносе. В числе подозреваемых может быть и генерал Дмитрий Марченко, который до апреля руководил обороной Николаевской области. Как же они раскрыли секреты? Да просто слишком много болтали с журналистами! А болтун — находка для шпиона. Это знают даже дети.

В Запорожье растет сопротивление Украине

Владимир Рогов, члена главного совета администрации Запорожской области, сообщил, что жители областного центра (пока подконтрольного Киеву) и прилегающих к нему территорий сопротивляются требованиям украинских властей. Они уклоняются от службы в теробороне. Зафиксированы случаи столкновений с националистическими подразделениями. Рогов сообщил: «Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать. Запорожцы массово не хотят воевать, стараются перейти на нашу сторону, и в Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону». Кстати, про аспекты недовольства запорожцев Киеву могут доступно рассказать в Турции.

Что с военным положением и сроками мобилизации?

Зеленский внес в парламент страны законопроекты о продлении военного положения в стране и сроков проведения мобилизации. Это следует из базы данных Рады. Оба документа внесены шестым президентом незалежной 12 августа. Первый законопроект звучит так - «О продлении срока действия военного положения в Украине». Второй — «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации». Сами тексты законопроектов на сайте Рады не вывешены. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил , что оба проекта должны быть рассмотрены в ближайшие дни. Он сообщил журналистам: «Говорят о продлении на 90 дней, но надо дождаться официального документа». Ну на три месяца сил у вас может и не хватить...