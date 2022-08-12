Минобороны: Зеленский приказал заминировать автомобильные мосты в Днепропетровской области

Факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали Фото: REUTERS

«По имеющейся достоверной информации боевики украинских вооруженных формирований вблизи населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса, которые планируют взорвать, и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры», - заявил на прошедшем брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник отметил, что Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать, как украинские вооруженные формирования открыто и повсеместно используют учреждения здравоохранения и культуры, жилые дома, церкви, детские сады и школы, другие гражданские объекты для укрытия боевых подразделений и размещения тяжелого вооружения, при этом эвакуация мирных граждан из указанных объектов не проводится, тысячи людей используются боевиками в качестве «живого щита»:

- «В Николаеве в жилом многоквартирном доме (ул. Прибугская) подразделениями ВСУ и территориальной обороны развернут опорный пункт, на прилегающей территории размещено большое количество бронетехники, под предлогом обеспечения безопасности националисты запретили мирным жителям покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются».

- «В Харькове на верхних и нижних этажах жилых домов (ул. Чернышевского) дислоцированы подразделения ВСУ

и националистического батальона «Кракен», оборудованы склады вооружения и артиллерийских боеприпасов, на крышах –огневые позиции ПЗРК».

- «В Павлограде Днепропетровской области на территории церкви (ул. Днепропетровская) националисты разместили огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО; с территории школы-интерната № 32(ул. Панфилова)».

- «В Константиновке Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ систематически обстреливают из артиллерии РСЗО позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь».

«Данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали

и положениям международного гуманитарного права. Это происходит при молчаливом согласии стран так называемого цивилизованного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима», - заявил Мизинцев, и еще раз акцентировал внимание на том, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.

Фото: Министерство обороны РФ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 458 человек, в том числе 4 766 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 314 395 человек, из которых 528 919 – дети.

Государственную границу Российской Федерации пересекли 552 939 автомобилей, в том числе за сутки – 5 219».

- «В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «На «Горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию,

в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации

за прошедшие сутки поступило 35 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 760 147 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики».

- «Для значительной части украинцев, фактически преданных собственной преступной властью, российская гуманитарная помощь остается единственной возможностью выжить. На пунктах сбора подготовлено более 56,7 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения».

- «В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 54 330,7 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 439 акций, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 416,1 тонны гуманитарной помощи».