Военная спецоперация на Украине 13 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 августа 2022 года.

На Украине решили превратить все происходящее в прибыльный бизнес. В Сети появилась информация о продаже туров по разрушенным нацистами городам. Туристам предлагают взглянуть на несколько населенных пунктов, в том числе печально известную Бучу.

Соединенные Штаты не собираются признавать присоединение к России Донбасса и других освобожденных в ходе спецоперации регионов, если такое присоединение произойдет в результате референдумов. Об этом заявил высокопоставленный чиновник из числа членов американского правительства. Он также отметил, что в случае присоединения Донбасса к России Вашингтон введет очередные антироссийские санкции.

Россия призывает Украину не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что "правда все равно пробьет себе дорогу".

Wall Street Journal опубликовал статью, в которой говорится, что у Киева не хватает средств на выплату зарплаты военным из-за резкого сокращения налоговых поступлений. Сообщается, что Центральный банк Украины вынужден печатать деньги, чтобы обеспечить полагающиеся военным выплаты и оплачивать покупку западного оружия.