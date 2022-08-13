Группа «Калинов мост» выложила свежее видео после поездки в Мариуполь и выступления перед бойцами ДНР

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Несмотря на неоднозначный трек «Рахунок» со строчками «Команданте Ярош — красно-черные крылья, огненная ярость, зимняя герилья», лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин пересмотрел взгляды на майдан и события на Украине и практически с 2014 года поддерживает русский мир на территории ЛДНР.

Артист часто бывал там, встречался с бойцами, главой ДНР Александром Захарченко и выступал по воле сердца. В 2017 году Ревякин на 9 мая участвовал во всенародной акции «Бессмертный полк» в Донецке, взяв с собой фотографию дедушки.

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— Мы давали концерт в Донбассе, там же участвовали в акции «Бессмертный полк», — рассказал тогда певец. — Жаль, что не получится повторить, потому что это было незабываемо! Но меня на День Победы, к сожалению, не будет в стране, поэтому я заранее всех поздравлю с этим великим праздником, великим днем.

А в августе текущего года Ревякин снова приезжал поддержать местных бойцов. В официальной группе музыкального коллектива в ВК появился ролик, посвященной этой поездке. В нем видно, что Дмитрий поет хит «Сберегла» перед группой людей в камуфляжной одежде и обращается к ним.

- Почетно и ответственно петь для вас, - признался со сцены Ревякин. - Всех приветствуем! Всем доброго здравия. Это самое главное. Все остальное наши ребята мужественно, трудолюбиво и профессионально сделают. Всем огромное спасибо!

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Вокалист исполнил ряд «гражданских» и военных песен «Калинова моста», раздал автографы и с радостью фотографировался с русскими людьми, пришедшими на бесплатный концерт. Видео сопровождается хроникой передвижения группы по зачищенному Мариуполю и Новоазовску.