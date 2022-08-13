Собчак поселилась во дворце Наполеона и платит за номер 330 тысяч рублей в сутки

Собчак с сыном Платоном на пляже Биаррица. Фото: соцсети.

Ксения Собчак проводит отпуск в Европе. Телеведущая почти месяц загорала в Италии, а теперь отдыхает во Франции. Журналистка вместе с сыном Платоном приехала в Биарриц – один из лучших курортов атлантического побережья. Телеведущая поселилась в самом фешенебельном отеле города - Hotel du Palais Biarritz. Старинный замок расположен прямо на пляже. Когда-то это был королевский дворец, который затем переоборудовали в пятизвездочную гостиницу.

- Отель этот — бывший дворец, подаренный Наполеоном своей возлюбленной, - сообщила журналистка в Telegram, сняв видео в своем номере.

Телеведущая поселилась в самом фешенебельном отеле города - Hotel du Palais Biarritz. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ксения имела в виду Наполеона III. Его жена императрица Евгения полюбила Биарриц, и в подарок супруге Наполеон III построил роскошную резиденцию около океана, которую так и назвал «Вилла Евгения». А в 1839 году, когда виллу продали, она превратилась в гостиницу Hotel du Palais. Отель, больше похожий на музей, неизменно привлекает звезд и богатеев со всего мира. Например, когда в 60-х годах в нем оборудовали открытый плавательный бассейн, презентовать его из США прилетел певец Фрэнк Синатра. В 2019 году в Hotel du Palais провели встречу стран Большой семерки, на которую приехали президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ксения выбрала один из самых роскошных номеров отеля – королевский люкс Royal. Фото: кадр видео.

Собчак поселилась в одном из самых роскошных номеров отеля – королевском люксе Royal. Телеведущая платит за него 5100 евро в сутки (более 330 тысяч рублей). Номер состоит из нескольких комнат, обставленных антикварной мебелью.

«Этот люкс поражает своей непревзойденной роскошью. Великолепный номер площадью 100 квадратных метров с роскошной спальней и большой двуспальной кроватью оформлен в имперском стиле. Этот люкс отличается потрясающим видом на океан и живописной террасой», - сообщается на сайте отеля.

Номер стоимостью 5100 евро в сутки (более 330 тысяч рублей) состоит из нескольких комнат, обставленных антикварной мебелью. Фото: кадр видео.

В номере есть просторная ванная комната, обеденная зона, гостиная и большой открытый балкон. С террасы открывается вид на море.

В Биарриц Ксения прилетела не только отдыхать, но и работать. Журналистка сообщила, что на ближайшие дни у нее запланированы съемки. У кого она на этот раз будет брать интервью, блондинка не сообщила.

Отель, больше похожий на музей, неизменно привлекает звезд и богатеев со всего мира. Фото: кадр видео.

Перед тем, как отправиться в Биарриц Собчак провела несколько дней в Париже. Ксения сводила сына в парижский Диснейленд, а затем показала Платону Эйфелеву башню.