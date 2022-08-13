Мадонна объяснила, почему ее сын носит женскую одежду

Мадонна с сыном Дэвидом. Фото: соцсети.

Приемный сын певицы Мадонны и британского режиссера Гая Ричи Дэвид Банда частенько появляется на публике в женских нарядах. С особым удовольствием 16-летний подросток носит платья из гардероба матери. В телешоу «The Tonight Show» поп-звезда объяснила, почему Дэвид предпочитает женскую одежду. Певица утверждает, что сын выглядит в ее платьях лучше, чем она сама.

- Он может надеть любой наряд и выглядеть фешенебельно,- сообщила Мадонна телеведущему Джимми Фэллону. - Это даже раздражает. Он носит мою одежду и выглядит в ней лучше, чем я. Он даже может надеть платье и выглядеть по-мужски.

Недавно, например, Дэвид пришел вместе с мамой на боксерский матч. подросток выбрал весьма нетривиальный наряд – красное платье с V-образным вырезом из коллекции adidas x Gucci. К нему он подобрал украшения от Вивьен Вествуд и черные кроссовки. Знатоки моды тут же припомнили, что в похожем красном платье Adidas певица в 1993 году пришла на премьеру фильма «Неспящие в Сиэтле».

Наследник Мадонны часто носит платья. Фото: соцсети.

Носить женские платья сын певицы начал год назад, в 15-летнем возрасте. В интервью Vogue UK Мадонна сообщила, что, по ее мнению, у нее и Дэвида "больше всего общего", если сравнивать с другими ее детьми. У Мадонны двое биологических детей: дочь Лурдес Леон, которую она родила от отношений со своим тренером по фитнесу, и сын Рокко, появившийся в ее браке с режиссером Гаем Ричи. Певица также усыновила в африканском государстве Малави четверых темнокожих детей: близнецов Эстер и Стеллу (девочкам по 9 лет), 16-летнего сына Дэвида Банду и 14-летнюю дочку Мэрси. Мадонна всегда подчеркивала, что предоставляет своим детям право самим выбрать свой пол.

Сама артистка в 63 года не собирается терять титул секс-символа. Она часто носит очень открытые наряды: мини-юбки, кожаные шорты, колготки в сетку, корсеты, демонстрирующие грудь. Артистка не скрывает, что не раз ложилась под нож пластического хирурга. Причем банальной подтяжкой лица дело не ограничилось: поп-дива вставила импланты в грудь и в ягодицы.