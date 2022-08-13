Каждый третий израильтянин ненавидит «русских»

Оказалось, что поводов и причин для ненависти у израильтян пруд пруди Фото: REUTERS

Израильская общественная организация «Пнима» решила выяснить, кого же граждане страны ненавидят больше всего. Оказалось, что поводов и причин для ненависти у израильтян пруд пруди, но больше всего раздражения в обществе вызывают депутаты Кнессета.

Выяснилось, что своих парламентариев ненавидит каждый второй житель Израиля, и это абсолютный рекорд для страны – 51%. Результаты опроса приводят местные СМИ.

Каждый третий израильтянин (34%) терпеть не может журналистов, столько же не переваривают судей. Мэров городов не любит каждый пятый – 20% граждан страны признались в ненависти к градоначальникам. Удивительно, но полиция вызывает у населения меньше ненависти, чем депутаты и журналисты – всего 17%.

40% израильтян ненавидят арабов, 33% – «русских», т.е. выходцев из бывшего СССР, 30% испытывают ненависть к евреям сефардского происхождения, 26% – ашкеназского, 20% – к ультрарелигиозным евреям.

Представителей ЛГБТ-сообщества ненавидят немного меньше, чем правоохранителей – 13%. Еще 11% граждан Израиля ненавидят людей с эфиопскими корнями.

40% респондентов заявили, что спорят с членами своих семей по политическим вопросам, а 3% сказали, что такие споры негативно влияют на семейную жизнь.

Вот такая она, Земля Обетованная, как утверждается во многих туристических справочниках, «пронизанная всеобщей любовью».