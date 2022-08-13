В Индии молодая девушка официально вышла замуж за саму себя

Брак Кшаму стал первым сологамным браком для Индии

24-летняя жительница Индии Кшама Бинду заключила брак с собой. Это решение она приняла после того, когда поняла, что не хочет замуж в традиционном варианте, но мечтает стать невестой.

«Может быть, я первая подаю пример любви к себе в нашей стране, - уверена Кшаму. - Я никогда не хотела замуж, но хотела стать невестой. Поэтому и решила выйти замуж за себя».

Брак Кшаму стал первым сологамным браком для Индии. И перед тем, как принять столь важное решение в своей жизни, Кшаму провела исследование и выяснила, что подобных случаев среди 1,3 млрд индийцев еще не было.

По закону о браке, в Индии официально нельзя заключать брак с самим собой. Но во многих семьях свадебные ритуалы и церемонии имеют большее значение, чем привычная регистрация в мэрии.

«Своим поступком я показываю пример любви к самой себе, - считает невеста. - Сологамная свадьба – это проявление верности. Люди женятся на ком-то, кого они любят. Я люблю себя и поэтому вышла замуж за себя».

Родные девушки ничего против ее решения не имеют. По словам Кшаму, ее мать и отец придерживаются широких взглядов и без колебаний дали свое благословение.

Свадьба прошла в одном из храмов города Готри. Невеста была в красивом национальном свадебном платье с букетом цветов. Кшаму написала пять клятв о любви к себе.

Затем было пышное торжество, где родные и друзья поздравляли девушку с радостным событием в жизни. После свадьбы Кшаму уехала в свадебное путешествие на Гоа.

«Самобрак - это обязательство быть рядом с собой и безусловная любовь к себе», - объясняет свое решение невеста.

Сологамные браки в мире не редкость. Официально они не признаются ни в Соединенных Штатах, ни в Европе. Но для тех, кто выбрал в качестве мужа или жены себя, законность регистрации не имеет никакого значения. Говоря о преимуществах такого брака, многие говорят о разнообразии в сексе, отсутствие необходимости менять фамилию и документы.