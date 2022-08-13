Над Трампом сгустились тучи: Экс-президенту США грозит тюремный срок

ФБР проводит расследование в отношении Трампа Фото: REUTERS

ФБР США расследуют возможное нарушение закона о шпионаже бывшим главой государства Дональдом Трампом. Если вину экс-главы Белого дома сумеют доказать, ему грозит тюремное заключение.

– ФБР проводит расследование в отношении Трампа на предмет удаления или уничтожения записей, воспрепятствования расследованию и нарушения закона о шпионаже, – утверждает издание Politico.

В то же время, эксперты отмечают, что за подобное правонарушение Трамп может отделаться и штрафом.

Ранее стало известно, что в резиденции бывшего президента во время обыска нашли 11 комплектов документов, часть из которых значится под грифом «совершенно секретно». Подобные бумаги предназначены для высших чинов избранных госучреждений и не должны были оказаться в частных владениях Трампа.

Всего же из флоридского имения Трампа Мар-а-Лаго агенты ФБР вынесли порядка 20 коробок, заполненных бумагами, фотографиями и различными вещами. О содержании документов власти не распространяются.

Сам лидер республиканцев назвал проведенные у него обыски попыткой помешать ему баллотироваться на пост президента в 2024 году, привычно обвинив во всем демократов.

– Этот необъявленный рейд в моем доме не был ни необходимым, ни уместным, – прокомментировал обыски бывший глава государства.