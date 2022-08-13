Украинское зерно – блеф или миф?

Из 375 тысяч тонн, вывезенных из Украины за это время морским путем, 217 тысяч тонн пошли к покупателям в Европу Фото: REUTERS

Две недели прошло с того момента, как Украина начала "спасать" голодающие страны Африки от глобального продовольственного кризиса своим зерном. Но до сих пор ни одно судно, груженное украинским зерном, так и не прибыло ни в один африканский порт. А сколько было стонов, криков про "плохую Россию", обрекающую мир на голодную смерть! Зеленский только не бил себя пяткой в грудь, рыдая перед президентами африканских стран, рассказывая, как Киев изо всех сил стремится и т.д.

А что на самом деле? В реальности из 12 сухогрузов, вышедших из портов Украины с 1-го по 11-е августа, только два направились в Африку, да и то их там явно не ждут. А остальные девять кораблей пошли в Китай, Южную Корею и страны Европы. Из 375 тысяч тонн, вывезенных из Украины за это время морским путем, 217 тысяч тонн пошли к покупателям в Европу.

- Обратили внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг покинувшего одесский порт 1 августа сухогруза с зерном для ливанского Триполи. Как выяснилось, на его борту находилась не необходимая ливанцам пшеница, а кукуруза. Причем кормовая. От кукурузы в Триполи, по имеющейся информации, отказались, а груз ждет новых покупателей, - заявил на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. - К сожалению, пока что, ни одно судно с зерном не достигло берегов голодающих стран Африки или Южной Азии. Они следуют, в основном, в западные порты, а номенклатура вывозимых грузов составляет, главным образом, не пшеницу, а кукурузное зерно и подсолнечное масло, что заставляет усомниться в искренности озвучиваемых на Западе тезисов о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность.

Ну да, в сети еще с начала лета полно сообщений о том, как в странах Евросоюза не просто вздорожало в разы подсолнечное масло, но и оказалось в таком дефиците, что его отпускают в супермаркетах ограниченным количеством бутылок в одни руки. И в таких условиях грешно не воспользоваться изменившейся конъюнктурой. И уже не столь важно, кто именно эту ситуацию решил обратить себе на пользу – сам Киев или те из международных компаний, кто сумел скупить украинскую продукцию по демпинговым ценам на корню.

И сейчас впору вспомнить, как то же международное сообщество больше месяца всячески лоббировало "зерновую сделку" между Россией, Украиной, Турцией, да еще с привлечением ООН, чтобы продавить это решение.

Получается, что под благовидным предлогом вся эта мировая закулиса решила обстряпать свои делишки, подобно Остапу Бендеру решив использовать для своих делишек лозунг о спасении голодающих детей, которые, как видим, никого не интересуют ни в Киеве, ни в европейских столицах. Надо было просто заработать. Тем более, что с каждым днем становится все более ясно, что у Украины не так много этого лишнего (и нелишнего) зерна, которым можно было бы накормить даже одну страну средних размеров.