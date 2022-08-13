Суд над пятью наемниками начнется в ДНР в понедельник

Суд в отношении этих пятерых наемников пройдет в закрытом режиме Фото: REUTERS

В понедельник 15-го августа в ДНР начнется суд над пятью наемниками, гражданами иностранных государств, которые воевали в Донбассе на стороне Украины. Об этом сообщил Верховный суд ДНР. Он же заявил, что суд в отношении этих пятерых наемников пройдет в закрытом режиме.

На скамью подсудимых отправятся граждане сразу трех государств - британцы Джон Хардинг, Дилан Хили и Эндрю Хилл, швед Густавссон Матиас и хорват Пребег Векослав. Все они обвиняются не просто в наемничестве, но и в совершении военных преступлений, и по итогам судебного процесса им может грозить высшая мера наказания – смертная казнь. Напомним, ранее Верховный суд ДНР уже приговорил трех наемников – двух британцев и марокканца к этой же мере наказания. Также стоит напомнить, что в республиках Донбасса на период военного времени отменен мораторий на смертную казнь, а проводится она путем расстрела.

Примечательно, что среди восьми наемников, по которым уже состоялся и начнется на днях судебные процессы, больше половины – подданные Ее величества. Что как бы вполне соотносится с ролью и значением Великобритании в украинских событиях.

Лондон молчит, и создается такое ощущение, что он пытается не замечать ни обращений осужденных и их родственников с просьбами принять участие в их судьбе, ни шума в прессе. Зато заокеанские союзники Украины и Великобритании не перестают выступать в защиту наемников.

И вновь, уже в который раз на этом поприще отметился Госсекретарь США Энтони Блинкен.

- Вашингтон обеспокоен сообщениями, согласно которым нелегитимные власти на востоке Украины предъявят обвинения жителям Великобритании, Швеции и Хорватии, - заявил глава внешнеполитического ведомства США, но только на "обеспокоенности" он не остановился, а продолжил. - Москва и подконтрольные ей силы обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным.

Удивительные дела творятся на свете, если посмотреть на них непредвзято. Американские дипломаты стали вровень с теми недоразумениями, которые занимаются дипломатией на Украине. Со всеми этими Мельниками, Кулебами, Климкиными и иже с ними. Из каких таких источников Блинкен почерпнул сведения, что Великобритания, Хорватия и Швеция (которая сейчас так стремится в НАТО, что на ходу штаны теряет) воюют с Россией? А если эти государства не находятся с Россией в состоянии войны, то почему их воюющих граждан на стороне другого государства надо считать военнопленными. Более того, по всем формальным признакам и Лондону, и Вашингтону следует обращаться к ДНР и ЛНР, а не к Российской Федерации. По крайней мере, до тех пор, пока они не войдут в состав России.

А до объявления противостояния России и наемникам, и тому же Блинкену следовало бы помнить, как Минобороны России (и ЛДНР также) предупреждали, что никакого статуса военнопленных наемникам предоставляться не будет и настойчиво советовали для сохранения своих жизней не вступать в конфликт.

Интересно, когда на скамьи подсудимых станут попадать граждане США, Блинкен будет использовать такую же лексику, или он замолчит, а ему на смену в поддержку американцев зазвучат голоса из Лондона.

Или же там полагают, что наемникам достаточно уже психологического стресса, который они испытали, воюя на стороне Украине. О чем сообщила нaучный coтpудник аналитического цeнтрa Mинoбopoны США Жанна Мантуа.

- Здесь нас постоянно бомбят самолеты и беспилотники. Танки, БТРы, БМП, все, что только можно себе представить, они перебросили сюда. А у них есть крутая техника, прикрытие с воздуха и огневая поддержка. Как ни странно, я проникся новым чувством уважения к нашим старым врагам, - привела она в качестве примера рассказ одного такого наемника, сумевшего вовремя вернуться домой из Украины и посетовала, что проводимая Россией специальная военная операция может неожиданно привести к росту суицидов в американском военном сообществе.

Нет уж, неуважаемые наемнички. Сначала суд, искупление вины, а уж потом, если повезет выйти после суда живым, тогда уж можете кончать жизнь самоубийством в свое удовольствие.