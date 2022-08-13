Зеленский пожалел беглых российских либералов

Ура, на улицу либералов снова пришел праздник! Зеленский над ними сжалился! Фото: REUTERS

Несколько дней тому назад президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский наделал немало шуму по всему миру, заявив, что российских граждан нельзя пускать в Европу и другие страны "цивилизованного мира". Что это, мол, должно стать наказанием для всех россиян за то, что они не "свергли Путина" и не "предотвратили войну".

Мало того, что это сказал Зеленский, но предложение поддержали в странах Прибалтики, Финляндии, ряде других мелких государств ЕС. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас тут же заявила, что возможность побывать в Европе для русских – это не право человека, а привилегия. И с гордостью отчиталась, что Эстония запретила въезд в свою страну всем гражданам РФ, кроме водителей-дальнобойщиков, транзитных граждан и едущих к больным или умершим родственникам. Тем самым очертив практически всех россиян, которым для каких-то целей нужна эта самая Эстония.

Беглые российские либералы, которые все последние годы не щадя кошельков грантодателей, "боролись с Путиным" не просто обиделись, а буквально разревелись. Стон либералов прокатился по всем иноземным краям. И они дружным хором, представляя, как их высылают в Россию, где их уже заждались "товарищи майоры", заголосили на украинский манер: "А нас-то за що?" Прославившаяся "стрелкой осциллографа" и "бортовым номером метеорита", в прошлом "писателка" (извините, я знаю, чт такого слова нет, но надо ведь отдать дань моде на феминитивы) Юлия Латынина, некогда облитая дерьмом из ведра, сама того, видимо, не понимая, тут же провела параллели с выдачей Сталину союзниками коллаборационистов и пособников фашистов после окончания Великой Отечественной. Тем самым наглядно показав, кем на самом деле являются все эти строители "прекрасной России будущего" со "светлыми лицами". Этим же сводным оркестром большинство из них кинулись унижаться, объясняя, что Зеленский имел право на такие слова, но в данном случае произошла "трагическая ошибка". Стратегия и тактика "половой тряпки" и подстилки, которой можно делать все, что угодно, была ими реализована на все 146%. Никогда еще российские либералы не выглядели так бледно и униженно, а до некоторых, наконец-то, начало доходить, что "хороших русских", кем они мечтали стать, сломав несчетное количество копий на диванах в борьбе за этот статус и мечтая, как будут наделять им самых достойных, для Запада и его союзников не существует.

Но не все были настолько жестоки по отношению к беглым российским либералам и, в целом, к россиянам. Знатный русофоб и бывший посол США в России Майкл Макфол был не так категоричен и предложил не запрещать въезд гражданам России, а взимать с них дополнительный к визовому сбору платеж в пользу ВСУ.

Но вдруг (о! это вдруг!) Зеленский сменил гнев на милость. В очередном своем видеообращении он фактически признался, что немного погорячился, озвучивая предыдущее предложение.

- Может быть только одно отношение к России — как к государству-террористу. И, кстати, именно с этой точки зрения следует определять отношение к гражданам России. Есть люди, которых преследуют в России, могут убить, и их нужно защитить — через беженство, через политическое убежище. Но это для тех, кто борется, кого преследуют, - заявил Зеленский и снова подчеркнул свою неумолимость по отношению ко всем остальным гражданам РФ. - Это не должно касаться отдыха россиян в Европе — туризм, развлечения, бизнес-дела

Ура, на улицу либералов снова пришел праздник! Зеленский над ними сжалился! Барин приехал, рассудил, суровый, но справедливый барин. Можно снова лизать ему пятки, восхваляя их сладость. И возобновлять строительство "Прекрасной России Будущего". Дозволили. Еще и денег немного, может быть, дадут.

Какое редкое убожество.