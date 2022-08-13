Не стало американской актрисы Энн Хеч, несколько дней назад попавшей в автокатастрофу

Хеч впала в кому, и уже из нее не вышла Фото: REUTERS

5 августа 2022 года в лос-анджелесском пригороде Мар Виста произошла крупная автокатастрофа. На камерах видеонаблюдения запечатлено то, что ей предшествовало: средь бела дня по тихой улице на бешеной скорости несется синий «Мини Купер», потом слышен звук удара. «Мини Купер» врезался в дом, возникло сильное возгорание, которое более часа тушили 59 пожарных. За рулем машины была 53-летняя актриса Энн Хеч. Тщательное исследование ее крови на наркотики и алкоголь займет какое-то время, но таблоиды, опираясь на какие-то сомнительные «источники в правоохранительных органах», вовсю пишут о том, что она была под кокаином. (Потом выяснилось, что за считанные минуты до рокового столкновения она уже врезалась - с куда меньшими последствиями - в стену гаража).

Хеч получила сильные ожоги, не говоря уж о том, что пострадала от страшного удара. Ее легкие были сильно повреждены. Тем не менее, сознание она потеряла не сразу - есть видео, на котором она, кажется, отбивается от врачей скорой, загружающих носилки-каталку в машину. Вскоре Хеч впала в кому, и уже из нее не вышла: в пятницу, 12 августа врачи признали ее мозг мертвым. Сердце еще бьется, и тело находится на системе жизнеобеспечения, но в выходные 13-14 августа эта система будет отключена. Пока что решается, какие органы Энн Хеч можно пересадить больным, ожидающим трансплантации.

Энн Хеч родилась в городе Аврора, штат Огайо, 25 мая 1969 года. Семья жила в бедности и все время переезжала с место на место. Своего отца Энн называла «крайне распущенным человеком», и в какой-то момент заявила, что он регулярно насиловал ее вплоть до того момента, когда ей исполнилось двенадцать. По ее словам, он еще во младенчестве заразил ее генитальным герпесом. (Мать и сестра Хеч яростно все это отрицали, считая, что Энн выдумала леденящую историю, а потом, возможно, сама всерьез в нее поверила). Когда Энн Хеч было 13, отец умер от СПИДа, который подцепил в результате секса с мужчиной. А через два месяца в автокатастрофе погиб ее старший брат - по официальной версии, заснул за рулем.

В школе она участвовала в любительских театральных постановках. Когда ей было 16, ее приметил агент, ищущий талантливых детей. Энн пригласили в мыльную оперу «Другой мир», за которую она в конце концов получила премию «Эмми» как «выдающаяся молодая актриса в драматическом сериале». Первую половину 90-х Хеч провела, снимаясь на телевидении, а вторая стала временем ее расцвета. Она сыграла в «Присяжной» с Деми Мур, в фильме ужасов «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», в гангстерской драме «Донни Браско», где ее партнерами были Джонни Депп и Аль Пачино, в фильме-катастрофе «Вулкан» об извержении вулкана в Лос-Анджелесе, в знаменитой картине Барри Левинсона «Плутовство» («Хвост виляет собакой»), в «Психозе», где Гас ван Сэнт точь-в-точь, по кадрам, только в цвете и с другими актерами, переснял легендарный триллер Хичкока. Ее позвали в «Шесть дней, семь ночей» - крупнобюджетную романтическую комедию, где ее партнером был Харрисон Форд…

А еще у нее начался роман с телеведущей Эллен де Дженерес. Вообще Хеч утверждала, что была гетеросексуальной и заводила отношения только с мужчинами, - ДеДженерес стала единственным исключением. Но это исключение затмило все остальное. В конце 90-х об этой паре очень много писали, что, по сути, и похоронило карьеру Хеч в большом голливудском кино: продюсеры полагали, что никто уже не поверит в отношения «открытой лесбиянки» с героями Харрисона Форда или Джонни Деппа.

Роман продлился три года, после чего Хеч ушла к оператору Коулману Лаффуну. В 2001 году она вышла за него замуж, а в 2002 году родила сына Хомера. Второй сын, Атлас (или, если переводить личное имя, Атлант), появился на свет в 2009 году, как раз когда она разводилась с Лаффуном, - его отцом стал канадский актер Джеймс Таппер.

В XXI веке Энн Хеч снималась в независимых картинах, таких, как «Нация прозака» (о девушке, страдающей от сложной формы депрессии) или «Рождение» (где героиня Николь Кидман решала, что соседский мальчик является реинкарнацией ее покойного мужа), играла на Бродвее (и удостоилась номинации на высшую театральную премию США - «Тони»), появлялась на телевидении в таких сериалах, как «Части тела» («Nip/Tuck») или «Последствия», участвовала в популярных телешоу типа «Танцев со звездами». Однако голливудских хитов в ее фильмографии уже практически не было.

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