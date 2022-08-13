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Экономика13 августа 2022 8:19

Когда кончится кризис: три сценария будущего экономики России от Центробанка

Банк России представил прогноз, как будем развиваться под санкциями в следующие три года
Елена АРАКЕЛЯН
Елена АРАКЕЛЯН
Инфляция ускоряется, крупнейшие зарубежные Центробанки повышают ставки. Рост мировой экономики замедлится, но масштабной рецессии удастся избежать

Инфляция ускоряется, крупнейшие зарубежные Центробанки повышают ставки. Рост мировой экономики замедлится, но масштабной рецессии удастся избежать

Фото: REUTERS

Как будем жить дальше, под санкциями? Буквально накануне прогноз с тремя сценариями выпустил влиятельный в отечественных финансовых кругах Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. А теперь подоспел и официальный прогноз от российского Центрального банка. Он — в проекте Основных направлений государственной денежно-кредитной политики на очередной период — 2023 год и дальше, до 2025 года. Там тоже три сценария развития событий и реакции на это дело нашей российской экономики. Итак…

Сценарий 1. Базовый

Мировая экономика развивается примерно в том же духе, что и сейчас. Инфляция ускоряется, крупнейшие зарубежные Центробанки повышают ставки. Рост мировой экономики замедлится, но масштабной рецессии удастся избежать. К концу 2023 — начале 2024 года инфляция «у них» вернется если не совсем в норму, то будет уже около того.

Санкции против России вплоть до 2025 года (период прогноза) сохранятся. Наша экономика большую часть 2023 года продолжит сокращаться, но будет потихоньку подстраиваться под изменившиеся условия. К 2025 году вернутся темпы роста в 1,5- 2,5%.

Другие наши экономические показатели, по этому варианту прогноза:

-Инфляция:

2022 год — 12,0–15,0% за год

2023 год — 5,0–7,0%

2024 и 2025 год — 4%.

-Ставка ЦБ (усредненная за год):

2023 год -6,5–8,5%

2024 год -6,0–7,0%

2025 год — вернется в «долгосрочный нейтральный диапазон» (5-6% годовых).

Сценарий 2. Ускоренная адаптация

С мировой экономикой и санкциями — все примерно то же, что и при базовом сценарии. Но российская экономика более быстро перестраивается. В первую очередь за счет лучшей, чем в базовом сценарии, динамики импорта. Ну то есть поставки всяких недостающих запчастей и технологий удастся наладить быстро, за счет новых экономических партнеров и параллельного импорта.

Так же этот сценарий предполагает бурное развитие нашего экспорта по новым маршрутам. И что благополучно решатся проблемы с ростом затрат на логистику, страхование и т. п., возникшие из-за санкций.

При таком, несколько оптимистичном, но, на взгляд аналитиков ЦБ, все же возможном сценарии, рост российской экономики вероятен уже в 2023 году.

-Инфляция: в концу 2023 будет уже близка к цели в 4% годовых и в этих пределах оставаться в 2024 -25 годах.

-Ставка ЦБ: 5,0–6,0% годовых к 2024 году.

Сценарий 3. Глобальный кризис

Это что-то вроде нового 2008 года. Но по другим причинам.

Препятствий к нормальным экономическим отношениям между странами становится все больше, международная торговля все активнее превращается в междусобойчики регионального значения. Многие страны (не только наша) заняты локализацией производств.

Риски в связи с этим аналитики нашего Центробанка видят такие. В крупнейших экономиках сохранится высокая инфляция, что потребует более резкого ужесточения кредитно-финансовой политики. А это приведет к рецессии, то есть спаду производства и замедлению экономического роста. В некоторых странах с формирующимися рынками финансы совсем запоют романсы.

На этом фоне усилится общая напряженность, против России введут еще больше санкций. Что еще усилит дисбаланс в мировой торговле.

Короче, закончится это все глобальным финансовым и экономическим кризисом — по масштабам сравнимым с мировым кризисом 2008 года.

Что с этого нам будет? Существенно упадет экспорт, сложнее будет перестраивать экономику и как-то адаптироваться к новым условиям (которые сами по себе все время меняются). В 2023 году наша экономика упадет сильнее, чем в нынешнем 2022-м. В 2024 году падение продолжится, и лишь в 2025-м возможен небольшом рост, на уровне 1%.

-Инфляция:

2023 год — 13-16% на фоне ослабления рубля,

2025 год — все потихоньку начнет возвращаться к норме.

-Ставка ЦБ - «будет на повышенном уровне».

КОММЕНТАРИЙ ЭКОНОМИСТА

-Хотя у Центра экономического макроанализа и краткосрочного прогнозирования их три сценария называются по- другому, по сути они достаточно близко соответствуют тем сценариям, которые есть у Центрального банка, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» экономист Денис Ракша. - «Автаркия» (закрытая экономика — Ред.) у Центра экономического макроанализа — сценарий «глобального кризиса» у ЦБ, «инерционное развитие» — это базовый сценарий Центробанка, «модернизационное развитие» - «ускоренная адаптация» в версии ЦБ. Понятно, что ни один из этих сценариев в чистом виде реализован не будет. Никогда так не бывает. Угадать в деталях, как будет развиваться мировая экономика на горизонте в три года, а тем более дольше, нереально. Но это планы Б, В, Г, Д и так далее - а что будет, если произойдет то-то, готовы ли мы. И заранее продуманные шаги для каждой комбинации факторов.

Экономика: Кризис