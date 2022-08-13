Много думать вредно: почему умственный труд утомляет не меньше физического

Интенсивная когнитивная деятельность вызывает физиологические изменения в мозгу Фото: Shutterstock

Держите ноги в тепле, голову в холоде…И глубоко не задумывайтесь, - часто продолжают шутники эту народную мудрость. И сами того не подозревая, оказываются правы. Хотя бы от части. Как установили французские ученые, интенсивный и длительный умственный труд реально утомляет. Они даже выяснили почему.

- Принято считать умственную усталость самообманом, - объясняет Матиас Пессильоне (Mathias Pessiglione) из Университета Питье-Сальпетриер в Париже (Pitiе-Salpеtriеre University in Paris). – Якобы нам лишь кажется утомительной какая-то сложная задача.

Согласно распространенным теориям, умственная усталость - это своего рода иллюзия, которую создает мозг, намекая «хозяину», что пора сделать перерыв в напряженной умственной деятельность. Короче, сказать себе довольно. И пойти, к примеру, спать. Решение, конечно, правильное, как вскоре выяснили ученые. Но результаты, к которым они пришли, показали, что когнитивная работа приводит не к иллюзорным, а к реальным функциональным изменениям — к накоплению вредных веществ в мозге. Они тормозят работу синапсов – отростков, которыми нейроны соединяются друг с другом. Это и вызывает чувство усталости. И формирует вполне понятный сигнал мозгу, чтобы тот прекратил напрягаться с целью остаться в здравом рассудке. Продолжая усердствовать, можно серьезно повредиться головой, но так и не решить проблему. Потому что усталый мозг теряет способность к эффективной умственной деятельности.

Эксперименты, которые провели французы, с использованием магнитно-резонансной спектроскопии (MRS) продемонстрировали: за несколько часов интенсивной умственной работы в мозгу – конкретно в его префронтальной коре – в изрядном количестве накапливаются токсические вещества. Главным образом глютамат. Или глютаминовая кислота. Это – нейромедиатр. Его переизбыток приводит даже к гибели нейронов. Почти, как при инсульте.

Совсем не работать головой тоже вредно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Интоксикация мозга включает своего рода защиту, в результате чего он переходит в более щадящий режим - к какой-нибудь простой деятельности. В голове – пустота, - часто говорят в таких случаях.

- Люди чисто физически не могут, к примеру, что-то непрерывно вычислять, как машины, - поясняет еще один исследователь Антониус Вихлер (Antonius Wiehler).

От избыточного глютамата мозг избавляется во время отдыха = быстрее всего во сне.

- Утро вечера мудренее, - верно иной раз подмечают.

С результатами исследования французы познакомили в журнале Current Biology, на который ссылается портал EurekAlert.

КСТАТИ

Совсем не думать тоже не полезно

Лежать на пляже и ничего не делать! Что может быть лучше и желаннее для человека, уставшего на работе? Особенно переполненного глютаматом и другими токсическими продуктами интенсивной когнитивной деяткльсти.

Многие, вырвавшись в отпуск именно так и отдыхают, ничего не делая. Не физически, не умственно. И не подозревают, насколько это опасно. Даже умереть можно, - пугают британские медики из Университета Ливерпуля (University of Liverpool).