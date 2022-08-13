Паулина Андреева расскажет всю правду об актерском тщеславии и страхе

Ничего удивительного в том, что Паулина пишет сценарии нет. Литературная стезя – это путь, по которому она пошла после окончания средней школы Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве и Подмосковье снимают драмеди «Актрисы». Это десятисерийный проект. Режиссер - Федор Бондарчук, автор сценария – его жена Паулина Андреева. Ничего удивительного в том, что Паулина пишет сценарии нет. Литературная стезя – это путь, по которому она пошла после окончания средней школы, но потом вдруг свернула на мхатовскую дорожку. Она хорошо писала сочинения в школе. Сочиняла стихи и рассказы. Легко поступила на журфак в Петербургский университет. Даже проучилась там два года, поработала в одном архитектурном журнале, где писала репортажи со стройплощадок. А потом резко изменила жизнь, переехала в Москву и поступление в школу-студию МХАТ. То, что за 15 лет работы актрисой она изучила мир театра и кино, почти нет сомнения. Она писала сценарий о том, что хорошо знает.

В центре сюжета история трех актрис. У них - амбиции и тщеславие, но и страх перед неудачами и провалом. А главное есть понимание: вчера ты был звездой, а завтра можешь стать никем. В сериале зрителям покажут, что такое жизнь актеров. Десять серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года. Как за это время изменится судьба героинь? В главных ролях - Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук.

На днях стартовали съемки картины «Страсти по Матвею». Это лирическая комедия, трогательная история любви алтарника Матвея и светской девушки из мира богемы Агаты. Матвей — молодой прилежный алтарник, который мечтает стать священником. Агата — спонтанная дерзкая художница, которая не привыкла ничего планировать наперед.

После знакомства Матвей и Агата понимают, что их разные на первый взгляд миры объединяют одни и те же проблемы и ценности.

"Страсти по Матвею" - режиссерский дебют Сергея Ильина, ученика Алексея Попогребского и Бориса Хлебникова. В главных ролях: Денис Власенко и Валери Зоидова. В фильме снимаются: Алексей Розин, Тимофей Трибунцев, Ольга Медынич и другие.

В Перми режиссер Любовь Мульменко приступила к съемкам фильма «Фрау». В главной роли внучка народного артиста СССР Олега Янковского – Лиза Янковская. Её героиня Кристина - балерина в Пермском театре оперы и балета. Её друга Ваню играет Вадик Королёв, непрофессиональный актер, в 2019 году сыгравший главную роль в фильме «Человек из Подольска». Вадим Королёв настаивает, чтобы в титрах и на афишах он был указан как «Вадик», поскольку ассоциирует себя именно с этим именем. В картине "Фрау" он играет продавца в магазине «Охотник и рыболов».

Он живет в «бабушкиной» квартире, смотрит советские мультики и воображает себя героем средневековых легенд. Кристина – его полная противоположность. Но кое-что их объединяет: страх одиночества и идея создать семью. В порядке эксперимента Кристина и Ваня пытаются стать «гармоничной парой». Они начинают жить вместе по «морально-психологическому расчету», при этом Кристина все время пытается переделать, «отредактировать» Ваню под себя.

В фильме снимаются: Инга Оболдина, Людмила Чиркова, Дарья Коныжева, Максим Стоянов, Алексей Розин, Виктория Лемешенко, Варвара Маценова, Илья Линович, Татьяна Синева.