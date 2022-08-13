Сбежавшие за границу звезды теряют деньги: билеты на Макаревича, Литвинову и Хаматову продаются плохо, гонорары пришлось снизить

- Андрей Макаревич переживает: если начнутся проблемы с визами, то его музыканты не смогут гастролировать Фото: соцсети

С сентября традиционно начинается гастрольный сезон, премьеры концертных программ и спектаклей. У артистов, которые сбежали из страны, не будет запланированных шоу и театральных постановок на родине. Как и прежних заработков. Артисты спешно сверстали новые рабочие графики. Чтобы пустили зарабатывать в недружественных странах – звездам нужно негативно высказаться о России, чем они периодически и занимаются. В России эти знаменитости долгие годы зарабатывали миллионы, которые грамотно инвестировали. Теперь же надо кормить семьи, а деньги с зарубежных счетов снимать и тратить на быт не хочется. И звезды ищут новые варианты заработков. Везет не всем.

Истории десяти артистов-миллионеров, которые сумели неплохо заработать в России и теперь налаживают быт за рубежом – чем они заняты и как идут продажи билетов на их выступления за границей.

Эстрада

Андрей Макаревич

68-летний Андрей Макаревич уехал в Израиль к беременной жене в феврале, отработав концерты в России. Четвертая супруга звезды 37-летняя Эйнат Кляйн (ранее Инна Калинина) наблюдала беременность и рожала в Израиле. После появления сына, супруги остались жить в городе Нетания, что в 30 км от Тель-Авива. Там у Макаревича есть квартира. С малышом молодой семье помогает теща Макаревича - Эйнат перевезла маму из Киева в Нетанию. У Эйнат и малыша израильское гражданство, у Макаревича только российское.

Андрей Макаревич без дела не сидит – только успевает раздавать интервью. После неоднократных резких высказываний музыканта в адрес россиян – концерты его группы «Машина времени» на родине отменили (за исключением двух выступлений, на которые раскуплено менее 10% зала). Несмотря на то, что коллеги называют Андрея Вадимовича обеспеченным человеком, он активничает: выступает, запускает бизнес-проекты, записывает новые песни.

В Израиле Макаревич презентует уже вторую линейку собственного вина. Продает и вино, и билеты на дегустацию с возможностью пообщаться со звездой – что-то типа «капустника»: ближайший в Иерусалиме 25 августа. Остался прибыльный бизнес-проект у Макаревича и в Москве: джаз-клуб с банкетами и концертами «JAM Club». Музыкальную деятельность Макаревич не оставляет: летом пел на Кипре и в Израиле. Осенью «Машина времени» и Макаревич поют в Грузии, в ноябре – два больших концерта в Казахстане. С февраля 2023 года начинается американский тур – будет 12 концертов. Андрей Вадимович переживает за гастрольные передвижения по миру – если начнутся проблемы с визами, то затронут они и музыкантов.

Билеты: Сентябрь – Тбилиси. Цена билета от 60 лари (1360 рублей) до 120 лари (2720 рублей). Продано на момент публикации около 30% площадки.

Сентябрь – Уфа. Цена билетов: 2500 рублей – 7500 рублей. Продано 10% билетов, несмотря на длительные продажи и перенос концерта с 20.02 на 27.09.

С февраля – тур по Америке. Цена билетов в Нью-Йорке: $80 (4872 рубля) - $100 (6090 рублей). Продано 20%.

Вывод: Билеты на ближайшие концерты разбирают не активно. А вот американский тур по прогнозам экспертов будет продан: залы там небольшие, публика из числа наших соотечественников постоянна на выступлениях «Машины времени» в этих краях. Спрос на выступления Андрея Макаревича и его коллектива на частных мероприятиях для обеспеченных людей упал, как и гонорар - с 3 млн. руб. до 2,5 млн. руб.

Борис Гребенщиков

68-летний Борис Гребенщиков попел в клубах Лондона, потом обосновался в Израиле. Гребенщиков записывает новые песни, активничает в социальных сетях, на онлайн-платформах. А теперь со своими музыкантами наметил много выступлений: уже через три недели начнется сентябрьский тур, где в списке города Германии, Швейцарии, Эстонии, Литвы, Латвии.

Билеты: Везде продано более 50% зала. Цена билетов: Мюнхен – от 63 евро (3940 рублей) до 92 евро (5753 рублей). Таллин от 55 евро (3400 рублей) до 125 евро (7800 рублей). Прага от 1200 крон (3100 рублей) до 3500 крон (9000 рублей).

Вывод: Гребенщиков собирает небольшие площадки, поэтому прогнозируются полные продажи. На частные мероприятия БГ заказов практически не поступает.

«Little Big»

Солисты группы «Little Big» Илья Прусникин и Софья Таюрская переехали в Лос-Анджелес – решили стать звездами мирового масштаба. Сняли шикарные апартаменты на заработанные на родине деньги и начали активничать: записывают новые песни и публично осуждают оставшихся на родине соотечественников. Теперь позиционируют себя как панк-поп-рейв-группа из Санкт-Петербурга, базирующаяся в Лос-Анджелесе. Пока денежки продолжают зарабатывать в России – в крупнейшем маркетплейсе идет продажа товаров под брендом «Little Big»: бойко торгуют носками по 500 рублей за пару, толстовками по 4 тысячи рублей и другими вещами.

Билеты: Планировался концерт в Америке, но билеты не раскупили.

Вывод: Популярность группы случилась, благодаря интернету. Коллектив собирал соотечественников на концерты в Германии еще в те времена, когда в России был малоизвестен. С тех прошло много лет, звезды и предпочтения публики сменились. «Little Big» позиционируются как «супервирусный аудиовизуальный проект». По мнению экспертов если будут талантливые видео, то есть шанс сохранить интерес части фанатов в сети и собирать небольшие залы в гастрольном чесе. Завоевать новый рынок и стать звездами в США и Европе не выйдет. Заявок на частные выступления нет.

Лорак, Лобода, Седокова

Три певицы активно зарабатывали последние много лет в России и жили тоже здесь: гастрольные туры, частные мероприятия, бизнес, недвижимость, рекламные контракты, ТВ. Гражданства нашей страны у этих артисток нет. У Лорак, Лободы, Седоковой – гражданство Украины.

43-летняя Ани Лорак отменила выступления в России. Каролина Куек (настоящее имя певицы) на полгода исчезла из соцсетей и пока не делала никаких заявлений. По слухам, вместе с дочерью она сейчас отдыхает в Турции – на родине экс-мужа и отца своего ребенка, Мурата Налчаджиоглу. Лорак осенью с программой «The Best» едет зарабатывать в Германию и Чехию – в расписании пока 8 концертов.

Билеты: Цена билетов в Гамбурге: от 55 евро (3430 рублей) до 149 евро (9300 рублей). Продано – 20%. В Праге ситуация похожая.

Вывод: Каролины Куек будет зарабатывать, но ее доходы снизятся значительно: собирать большие залы за границей она не сможет, там бы небольшие площадки заполнить. Есть спрос на выступление в курортных отелях Турции – этот вид дохода может заменить частные мероприятия, которых вне нашей страны у артистки нет.

39-летняя Светлана Лобода после того, как объявила себя «суперзвездой» заработала миллионы в нашей стране. У нее были дорогие (в среднем по 70 тысяч евро) «заказники», работа на ТВ, реклама и концерты. Лобода теперь резко высказывается о нашей стране и россиянах, распространяет ложную информацию о СВО. Живет сейчас Лобода в Риге. Концертного тура пока нет. На днях Лобода перенесла концерт в Таллине с августа на октябрь – якобы площадка не выполнила ее технический райдер.

Вывод: Эта артистка последние годы на нашей эстраде зарабатывала больше многих коллег; так что сбережений столько, что может себе позволить не работать. Число приглашений петь на частных мероприятиях снизилось в целом на 90%. Остались редкие приглашения в ближнее зарубежье, где тратить большие деньги на частные концерты теперь никто не спешит. Гонорар упал до 50 тысяч евро.

39-летняя Анна Седокова уехала в США, где нашел работу ее муж (Янис Тимма играет в баскетбольной команде) и учатся дети. Седокова на актуальные темы не высказывается. Не поет, но рулит удаленно бизнесом – в России у нее зарегистрирована компания по торговле одеждой собственного бренда: продают вещи через интернет и в рознице.

Анна Седокова с мужем в США. Баскетболист Янис Тимма играет в американской команде, а певица удаленно контролирует бизнес в России Фото: соцсети

Вывод: Седокова заняла выжидательную позицию. Держится на финансовом плаву, благодаря тому, что последние годы активно занималась бизнес-проектами.

Максим Галкин

46-летний Максим Галкин среди «бегущих звезд» самый обеспеченный человек. В последнем рейтинге самых богатых знаменитостей России от Forbes только за год пандемии (когда практически не было частных вечеринок) он заработал концертами, рекламой и на ТВ – 3 миллиона долларов. Кроме того, Галкин регулярно ездил в туры по разным странам мира: все гастрольные контракты наработаны, есть свой постоянный зритель – наши бывшие соотечественники из числа поклонников Галкина всегда ждали его концерты. Поэтому после отъезда в Израиль, он быстро смог организовать непрерывный тур за границей - Израиль, Прибалтика, разные европейские страны, потом Америка. После новых антипатриотичных высказываний Галкин пополняет список тура новыми странами. В России гастролей нет, многомиллионные рекламные контракты приостановлены.

Билеты: Цена билетов в Израиле и Прибалтике: от 6 до 10 тысяч рублей. Небольшие залы заполняются легко. Цена билетов в США: от $100 (6090 рублей) до $200 (12100 рублей). Продажи билетов только начались.

Вывод: В России народ требовал отмены концертов Галкина – их и отменили еще весной. Здесь он залы не соберет. А компактные (небольшие) залы за границей заполнит легко. Работы на частных мероприятиях нет.

Актеры

Чулпан Хаматова

В августе в Вильнюсе, Риге и Таллине премьера музыкального спектакля – «Кабаре Людмилы Петрушевской». 84-летняя поэтесса споет, а артисты Чулпан Хаматова и Анатолий Белый прочтут стихи. Уже понятно, что это будет антироссийское высказывание. А как еще теперь Хаматовой на жизнь зарабатывать? 46-летняя Чулпан Хаматова с тремя дочками с марта живет в Латвии. Поддерживает интерес к себе с помощью интервью с антироссийскими высказываниями. Завела агента в Америке и Европе в надежде на кинопроекты. Но пока их нет. В Латвии большого кино и сериалов не снимают. Остается пока несбывшаяся надежда на работу в фильмах соотечественников за границей – к примеру, у Кирилла Серебренникова; однако снимать кино пока не на что. Хаматовой начали поступать предложения об антрепризных моноспектаклях и других разовых проектах. «Кабаре Петрушевский» - один из них и единственный из состоявшихся. Есть у актрисы и постоянная работа – в Новом Рижском театре: 4 раза покажут ее моноспекталь в августе и 2 раза в сентябре. Гонорар за один спектакль сейчас у Хаматовой – 1000 евро (62500 рублей).

Петрушевская, Белый и Хаматова — афиша первого спектакля на выезде

Билеты: Цена на «Кабаре Людмилы Петрушевской»: от 45 евро (2800 рублей) до 65 евро (4000 рублей). Цена на спектакль «Постскриптум»: 30 евро (1876 рублей). Продано половина зала.

Вывод: Теперь за месяц актриса зарабатывает меньше, чем на родине за день. В перспективе будут еще роли в латышском театре – когда выучит язык; будут поездки с антрепризой – возможно в паре с Анатолием Белым.

Анатолий Белый

50-летний актер Анатолий Белый (настоящая фамилия Вайсман) переехал с женой и детьми в Тель-Авив, где давно живут его родители и сестра. В Израиле Анатолий Вайсман сейчас ведет переговоры о работе в театрах. В Тель-Авиве есть театр, созданный в 90-е выходцами из СССР – спектакли идут на иврите с русскими субтитрами. Актер займется изучением языка. Пока надеется на гастроли с антрепризой на русском языке, рассматривает сразу три театральных предложения об участии в спектаклях. Пока осуществилось лишь «Кабаре с Петрушевской». Белый поддерживает интерес к себе антипатриотичными высказываниями.

Вывод: Перспектива пока одна – поездки с моноспектаклем по малым заграничным залам регионов, где живут бывшие соотечественники.

Рената Литвинова

Красивую жизнь в своей парижской квартире 55-летняя Рената Литвинова ведет на сбережения от творческой деятельности на родине. Кроме того, ее поддерживает обеспеченный любовник – французский миллионер. Но Литвинова собирается поработать: премьеру своей новой пьесы «Кактус» Рената устроит сама – будет моноспектакль. Выгодно: сама написала, сама сыграла, собралась и поехала на гастроли. Премьера в сентябре в Таллине на фестивале «Летят журавли».

Билеты на Ренату Литвинову пока не раскупают

Билеты: Цена билетов на моноспектакль Ренаты Литвиновой – от 281 евро (17570 рублей) до 601 евро (37586 рублей). В зале 12 рядов по 16 мест, продано на данный момент всего 49 билетов.

Вывод: Эта актриса сможет зарабатывать больше других на моноспектаклях: пишет сама, имеет связи для организации гастролей в Европе. В кино съемочный день Литвиновой стоит 10 тысяч евро, однако вряд ли мы ее увидим скоро на съемочной площадке.

Ингеборга Дапкунайте

Актриса Ингеборга Дапкунайте уехала с 5-летним сыном к маме и сестре, которые живут в Брюсселе. У 59-летней актрисы нет российского гражданства. Дапкунайте – гражданка Великобритании. У Ингеборги в нашей стране было много рекламных контрактов, сериальных и театральных проектов. Актриса в сентябре в Таллине на фестивале «Летят журавли» покажет свой уже обкатанный моноспектакль «Привет дождавшимся». Дапкунайте – человек обеспеченный, также помогает актрисе отец ее ребенка.

Билеты: Стоимость билетов – от 191 евро (11900 рублей) до 501 евро (31300 рублей). Зал небольшой – 12 рядов по 16 мест, на данный момент продано 25 билетов.

Вывод: У Ингеборги Дапкунайте есть агент в Европе и много знакомств. Скорее всего, она продолжит гастроли с моноспектаклями. Гонорар за съемочный день у Дапкунайте был 5000 евро. Таких предложений больше не будет. Но сниматься в кино «у своих заграницей» она, наверняка, продолжит.