Киев продолжает скандалить с Amnesty International

ВСУ используют жилую застройку, объекты гражданской инфраструктуры для оборудования там собственных огневых позиций и дислокации Фото: REUTERS

Скандал с докладом международной организации Amnesty International, в котором правозащитники обвинили ВСУ в нарушении правил ведения военных действий и совершении военных преступлений, давно бы мог утихнуть сам по себе, но Киев желает сатисфакции, извинений и окончательно закусил удила.

Напомним, 4-го августа Amnesty International выпустила пресс-релиз о сделанном докладе, в котором признавались неоднократно выявленные и факты о том, что ВСУ используют жилую застройку, объекты гражданской инфраструктуры для оборудования там собственных огневых позиций и дислокации. В ответ вся киевская верхушка вскинулась на дыбы и огульно обвинила международную организацию, будто она выполняет "заказы Кремля", работает на Путина, нивелирует "разницу между агрессором и жертвой". Была еще куча всякого рода оскорблений и извинений, в том числе, от самых первых лиц Украины, министров, советников администрации президента э\той страны и от самого Зеленского.

Amnesty International, немного ошалев от такой наглости и хамско-хабальского напора, сдала назад, извинившись за то, что, "не желая того, невольно причинила боль", но с исключительно западным упрямством и упорством заявила, что ни от одного факта, приведенного в докладе, отказываться не намерена, это все реальные случаи, а в докладе нет ни слова лжи.

Киеву этих извинений показалось мало, и в действие вступила информационно-стратегическая артиллерия. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСКИБ), созданный в марте при министерстве культуры и информации Украины для "борьбы с дезинформацией", выпустил свою отповедь Amnesty International, в которой заявил, что докладу нет веры, потому что, дескать, правозащитники собирали свидетельства у тех людей, которые находятся в "российских фильтрационных лагерях" или под контролем спецслужб России. И опять, как и следовало ожидать, защитники Киева облажались.

- Amnesty International использовали для подготовки скандального отчета показания людей, которые находились в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях, а значит, интервью отобраны под очевидным давлением, – заявил ЦСКИБ. - Опрос проводился среди "желающих" предоставить подобного рода информацию... Иногда подобное "правильное" интервью было единственным шансом пройти фильтрацию.

Какой тонкий и очень прозрачный намек на "толстые" обстоятельства. Но не на тех напали. Киевских пропагандистов и лжецов тут же поймали на вранье.

- Никто из людей, у которых мы взяли интервью для получения дополнительных доказательств, кроме того, что исследователи видели непосредственно, не находился в российских тюрьмах или «фильтрационных лагерях» или на территориях, контролируемых Россией, - ответили в Amnesty International и добавили, что к подконтрольным России территориям AI, вообще, не имеет никакого доступа. Что же касается интервью жителей Лисичанска, то в момент сбора информации этот город находился на подконтрольной Украине территории и там всем заправляли ВСУ. Но даже в таких условиях, что еще раз подчеркнули в AI, все опрошенные давали свои показания "добровольно и в безопасных условиях".

- Amnesty International категорически отвергает эти обвинения. Они не имеют под собой никаких оснований и являются полностью ложным, - подвели черту под всеми обвинениями в правозащитной структуре, из которой сейчас уже стаями бегут политически ангажированные активисты, которым тоже не понравилось, что Киев совсем не такой белый и пушистый, каким его рисуют на Западе.

Даже американцы уже не выдержали такой беспардонной наглости Киева. Тем более, что AI такое же выкормленное ими детище, как и нынешние украинские власти. И не исключено, что с помощью доклада правозащитников Вашингтон хотел сделать Киев еще более послушным.

- Зрелым ответом на такую критику было бы серьезно отнестись к выводам и работать над улучшением армейской практики и защиты гражданского населения, а не обвинять докладчиков, – оценило поведение Киева в этой ситуации ведущее политическое американское издание Politico. – Президенту Владимиру Зеленскому было бы лучше признать, что даже его героические защитники способны ошибаться. Поддержание общественной поддержки Украины требует конструктивного ответа на критику со стороны авторитетных правозащитных организаций, а не попыток заткнуть им рот или дискредитировать их выводы.

Какие наивные люди. они вздумали чему-то учить Зеленского и его команду, когда, по убеждению украинских властей. Они все должны учиться у Киева и заглядывать ему в рот в ожидании новых откровений.

Похоже, что Amnesty International придется не просто извиняться перед Зеленским, но еще и кланяться в пол, чтобы эти извинения были приняты. А то ведь и посадить могут за "шпионаж в интересах Кремля". Это сейчас на Украине еще проще, чем два пальца об асфальт.