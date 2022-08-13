Геннадий Зюганов: Мы отправляем в Донбасс уже сотый конвой - с продуктами, одеждой и учебниками

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 14 августа, из Москвы в Донецк и Луганск отправляются многотонные грузовики с гуманитарным грузом.

- Это - сотый наш такой конвой, пять фур, каждая - грузоподъёмностью 20 тонн, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» председатель ЦК КП РФ Геннадий Зюганов. - Мы уже отправили в Донбасс, в общей сложности, почти 16 тысяч тонн грузов - продовольствие, лекарства, стройматериалы…

Эти посылки для жителей ДНР и ЛНР собирали по всей стране активисты лево-патриотических сил России.

- Сейчас - сотый конвой, а первый когда был?

- Мы (речь о КП РФ. - А.Г.) с первого дня признали республики Донбасса, и уже в 2014-м организовали первый конвой.

В нашей помощи особенно нуждались и нуждаются дети, старики… Вот поэтому каждые месяц-два мы отправляли свои конвои.

- А в каких регионах организован сбор «гуманитарки»?

- Да по всей стране. Но, прежде всего, это центральные регионы России - Орловская, Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край, Северный Кавказ.

- Но ведь ваша помощь Донбассу не ограничивается только этим…

- Тогда же, в 2014-м, мы вместе с Иосифом Кобзоном основали такое движение - «Дети России – детям Донбасса». Сейчас оно набирает обороты. И я очень рад, что и наши губернаторы – и орловский Клычков, и Русских – Ульяновск, и Локоть – мэр Новосибирска, Коновалов – глава Хакасии, очень активно участвуют в этом движении.

Мы приняли всего 10 тысяч детей. В этом году цифра приблизится к 11 тысячам.

- Кто у вас провожает такие конвои - кроме лидера Компартии Зюганова?

- Да много народу.

Это и пионеры, которые собирали, в том числе, учебники. Комсомольцы, они много сделали для того, чтобы подготовить продовольствие. Будут и представители Союза офицеров, который помогает в нашей сложной ответственной борьбе с нацистами.

Компартия, наш Левый фронт, короче говоря, все завтра соберутся в Москве и отправят наш юбилейный конвой.

Ну, а мы продолжим оказывать нашу помощь - в том числе, и на словах.

Потому что сегодня нужна особая поддержка и Донецкой, и Луганской республикам, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областям.

Сейчас вопрос решается, будет ли нацизм-фашизм расползаться по всей Европе или, все-таки, остановим это безумие.

Я вот посмотрел, что делают некоторые прибалтийские «государства-карлики», мне стыдно просто смотреть, как они издеваются над своими же людьми, издеваются над всем святым, что есть в этой жизни. На мой взгляд, это полное безобразие.

Понимаешь, с них и начинались марши фашистов по Риге… Затем - снос памятников. А сейчас они просто варварством занимаются. Но за это придется платить большую плату.

То, что они вытворяют - народ никогда не простит, ни свои латыши и эстонцы, литовцы, ни наши.

Поэтому, сейчас они повыпендриваются под американцами, им, кроме русофобии и антисоветизма торговать больше нечем.

А вот мы помогаем своим друзьям и близким. И вместе - выстоим.