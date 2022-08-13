Драгоценный рэпер: Американский исполнитель вживил себе в пальцы бриллианты

Темнокожий американский рэпер Lil Uzi Vert инкрустировал свои пальцы драгоценными камнями. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Темнокожий американский рэпер Lil Uzi Vert, известный экспериментами с тату и пирсингом, инкрустировал свои пальцы драгоценными камнями.

Теперь у него - еще четыре бриллианта вместо того, который красовался во лбу.

Мастер пирсинга Джессика Проктор, выполнявшая заказ музыканта, осталась едва ли не более довольной, чем сам рэпер.

– Четыре новых пирсинга для Uzi. Такой удивительный и уникальный в своем роде проект. И именно мне повезло воплотить его в жизнь, – написала Проктор в соцсети.

А вот опыт с бриллиантом во лбу для музыканта оказался не совсем удачным. Розовый драгоценный камень весом в 10 карат Lil Uzi Vert вживил себе в феврале прошлого года, однако не прошло и года, как драгоценность у него вырвали в буквальном смысле слова «с мясом» – это произошло на одном из концертов, во время которого музыкант прыгнул в толпу.

Камень, на имплантацию которого рэпер потратил $24 миллиона, нашелся. Но осадок и шрам на лбу – остались. С тех пор на себе Узи этот бриллиант не носит, но ходить без вживленных украшений ему не нравится. Поэтому пришла пора пальцев.