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Василий Песков13 августа 2022 19:29

Поклон Василию Пескову

На малой родине почтили память легендарного журналиста «Комсомолки»
Людмила СЕМИНА
Людмила СЕМИНА
На малой родине почтили память легендарного журналиста «Комсомолки»

На малой родине почтили память легендарного журналиста «Комсомолки»

Фото: Людмила СЕМИНА

Даже ковид не помешал появлению памятника Василию Пескову в Воронежском заповеднике. Он возник среди сосен на опушке центральной усадьбы как бы сам собой. И такой: что все, кто его видит, в один голос говорят: как живой! Автором стал земляк Василия Михайловича, скульптор из города Калач Воронежской области, заслуженный работник культуры Александр Козинин. Оба с Песковым они деревенские, оба самородки, оба без высшего образования, оба, тем не менее, с международной известностью. Александр Егорович даже в африканской Танзании оформлял международную конференцию; многие годы был вице-президентом общества развития культурных связей со Словенией. Про Пескова с его «Таежным тупиком» на всех основных языках мира и говорить не приходится. Так что скульптор и его модель нашли друг друга. Но не сразу…

«Таежный тупик» на всех языках мира. Наталья Хлызова у полки с книгами переводчика Ива Готье.

«Таежный тупик» на всех языках мира. Наталья Хлызова у полки с книгами переводчика Ива Готье.

Фото: Людмила СЕМИНА

Идею памятника легенде «Комсомольской правды» подсказали после кончины Пескова сами читатели. Предложили собрать народные деньги на мемориал самого народного журналиста России. Сбор был объявлен и немного средств даже успели собрать. Однако проект затормозился года на четыре, а когда пришло время объявить конкурс на лучшую идею памятника среди читателей и скульпторов, стало понятно, что требуется еще и спонсор. Редакция стала искать его. Активно помогал нам музей Пескова, созданный после кончины журналиста в Воронежском заповеднике. Место для памятника там было уже застолблено, на опушке лежал закладной камень, участок был зарегистрирован в кадастровом реестре именно под мемориал.

Центральная экспозиция музея Василия Пескова посвящена приближающему столетию Воронежского заповедника.

Центральная экспозиция музея Василия Пескова посвящена приближающему столетию Воронежского заповедника.

Фото: Людмила СЕМИНА

Одновременно в Воронежской области шла своя работа по увековечиванию памяти великого земляка. Жители села Орлово, малой родины Василия Михайловича, пришли на прием к депутату Госдумы РФ, профессору и предпринимателю Аркадию Пономареву. Предложили поставить памятник у них в селе. Аркадий Николаевич идеей воодушевился: он сам был поклонником Пескова, видел его в доме своего отца, который когда-то учил юного Василия в школе киномехаников и поддерживал дружеские отношения всю жизнь. Однако Пономарев местом установки памятника тоже выбрал все-таки заповедник. Орловцам обещал помочь в создании мемориального сквера с бюстом Пескова. И принял решение поддержать проект «Комсомолки».

Рассказ главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина о Василии Михайловиче можно увидеть и услышать в музее на стенде КП.

Рассказ главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина о Василии Михайловиче можно увидеть и услышать в музее на стенде КП.

Фото: Людмила СЕМИНА

Наш первый заход оказался, правда, не совсем удачным: выбранный исполнитель преодолел планку поиска художественного образа, но не сумел его воплотить. Что-то ускользало из облика модели, не давало ее оживить. Вот когда стало понятно, что одного таланта для создания памятника маловато. Должно быть что-то еще…

Стенд «Комсомольской правды» оснащен видеомонитором. Слева - первая публикация В.М.Пескова в нашей газете.

Стенд «Комсомольской правды» оснащен видеомонитором. Слева - первая публикация В.М.Пескова в нашей газете.

Фото: Людмила СЕМИНА

Орловцы подсказали помощнице

Пономарева Анастасии Дементьевой имя Козинина, тот сделал макет. Все, кто принял участие в обсуждении - от главного редактора до верстальщика газеты, с которым долгие годы плотно работал Василий Михайлович, - сошлись во мнении: да, это наш незабываемый коллега. С первой попытки Козинину удалось схватить то неуловимое сходство, которое ускользало от предшественника.

В заповеднике есть и своя конюшня.

В заповеднике есть и своя конюшня.

Фото: Людмила СЕМИНА

Хотелось побыстрей встретиться с Александром, разузнать все творческие секреты.

Но тут-то и грянули пандемия и карантин. А Пескову в 2020 году исполнялось 90 лет, мы рассчитывали поспеть к юбилею. Можно представить нашу досаду и нетерпение.

Самое удивительное, что в юбилейный год памятник был открыт. В очень узком из-за карантина кругу, однако ленту перерезали губернатор области и спонсор проекта, то есть все прошло на высшем из возможных уровне.

Посетители могут заказать коне-такси.

Посетители могут заказать коне-такси.

Фото: Людмила СЕМИНА

А 12 августа 2022 года, в девятый день памяти Василия Пескова, мы, наконец, снова собрались в заповеднике массовым сбором его поклонников. Не меньше 150 человек. В актовом зале не хватило стульев. Приехали военные ветераны и даже два участника Великой Отечественной. Учителя песковской школы и юные краеведы из кружка «Школа доброты деда Василия». Ученые из университета, которые провели международную научную конференцию о деятельности и наследии Пескова и выпустили четыре тома докладов. Члены местного отделения Русского географического общества, установившие в заповеднике свою мемориальную доску знаменитому путешественнику. Библиотекари, популяризирующие книги Василия Михайловича. Аспирантка, работающая над диссертацией о творчестве Пескова. Дизайнеры, оформившие новое помещение музея. Посетители заповедника с детьми, для которых автор «Окон в природу» - любимый детский писатель.

Научные труды о деятельности и творческом наследии Василия Пескова

Научные труды о деятельности и творческом наследии Василия Пескова

Фото: Людмила СЕМИНА

Чувствовался высокий уровень той работы, которая идет вокруг фигуры Василия Михайловича. И благодаря стараниям заведующей музея Наталье Хлызовой и этот день памяти получился теплым и одухотворенным.

Первый выпуск юных краеведов в «Школе доброты деда Василия»

Первый выпуск юных краеведов в «Школе доброты деда Василия»

Фото: Людмила СЕМИНА

От «Комсомольской правды» Аркадию Пономареву и Александру Козинину были вручены подарки самого Василия Михайловича: два его снимка, отпечатанные с негативов «мокрым способом», то есть так, как печатал сам автор. Эти снимки, вставленные в рукодельные оконные рамы с наличниками, изготовлены по замыслу нашего журналиста Рамиля Фарзутдинова. В поэтической антологии «Стихи шестого этажа», которую мы подарили музею, закладка лежит на стихотворении нашего журналиста Андрея Панкратова, написанном в день кончины Пескова и посвященным ему.

В подарок скульптору Александру Козинину от «Комсомолки» передан приз Василия Пескова - его снимок в символической раме «Окна в природу»

В подарок скульптору Александру Козинину от «Комсомолки» передан приз Василия Пескова - его снимок в символической раме «Окна в природу»

Фото: Людмила СЕМИНА

А потом мы говорили со скульптором Александром Егоровичем Козининым. И теперь я знаю, почему ему удался образ Василия Михайловича.

Но это отдельный следующий рассказ…

КАРТИНА ДНЯПамяти Василия Пескова