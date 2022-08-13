Поклон Василию Пескову

На малой родине почтили память легендарного журналиста «Комсомолки» Фото: Людмила СЕМИНА

Даже ковид не помешал появлению памятника Василию Пескову в Воронежском заповеднике. Он возник среди сосен на опушке центральной усадьбы как бы сам собой. И такой: что все, кто его видит, в один голос говорят: как живой! Автором стал земляк Василия Михайловича, скульптор из города Калач Воронежской области, заслуженный работник культуры Александр Козинин. Оба с Песковым они деревенские, оба самородки, оба без высшего образования, оба, тем не менее, с международной известностью. Александр Егорович даже в африканской Танзании оформлял международную конференцию; многие годы был вице-президентом общества развития культурных связей со Словенией. Про Пескова с его «Таежным тупиком» на всех основных языках мира и говорить не приходится. Так что скульптор и его модель нашли друг друга. Но не сразу…

«Таежный тупик» на всех языках мира. Наталья Хлызова у полки с книгами переводчика Ива Готье. Фото: Людмила СЕМИНА

Идею памятника легенде «Комсомольской правды» подсказали после кончины Пескова сами читатели. Предложили собрать народные деньги на мемориал самого народного журналиста России. Сбор был объявлен и немного средств даже успели собрать. Однако проект затормозился года на четыре, а когда пришло время объявить конкурс на лучшую идею памятника среди читателей и скульпторов, стало понятно, что требуется еще и спонсор. Редакция стала искать его. Активно помогал нам музей Пескова, созданный после кончины журналиста в Воронежском заповеднике. Место для памятника там было уже застолблено, на опушке лежал закладной камень, участок был зарегистрирован в кадастровом реестре именно под мемориал.

Центральная экспозиция музея Василия Пескова посвящена приближающему столетию Воронежского заповедника. Фото: Людмила СЕМИНА

Одновременно в Воронежской области шла своя работа по увековечиванию памяти великого земляка. Жители села Орлово, малой родины Василия Михайловича, пришли на прием к депутату Госдумы РФ, профессору и предпринимателю Аркадию Пономареву. Предложили поставить памятник у них в селе. Аркадий Николаевич идеей воодушевился: он сам был поклонником Пескова, видел его в доме своего отца, который когда-то учил юного Василия в школе киномехаников и поддерживал дружеские отношения всю жизнь. Однако Пономарев местом установки памятника тоже выбрал все-таки заповедник. Орловцам обещал помочь в создании мемориального сквера с бюстом Пескова. И принял решение поддержать проект «Комсомолки».

Рассказ главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина о Василии Михайловиче можно увидеть и услышать в музее на стенде КП. Фото: Людмила СЕМИНА

Наш первый заход оказался, правда, не совсем удачным: выбранный исполнитель преодолел планку поиска художественного образа, но не сумел его воплотить. Что-то ускользало из облика модели, не давало ее оживить. Вот когда стало понятно, что одного таланта для создания памятника маловато. Должно быть что-то еще…

Стенд «Комсомольской правды» оснащен видеомонитором. Слева - первая публикация В.М.Пескова в нашей газете. Фото: Людмила СЕМИНА

Орловцы подсказали помощнице

Пономарева Анастасии Дементьевой имя Козинина, тот сделал макет. Все, кто принял участие в обсуждении - от главного редактора до верстальщика газеты, с которым долгие годы плотно работал Василий Михайлович, - сошлись во мнении: да, это наш незабываемый коллега. С первой попытки Козинину удалось схватить то неуловимое сходство, которое ускользало от предшественника.

В заповеднике есть и своя конюшня. Фото: Людмила СЕМИНА

Хотелось побыстрей встретиться с Александром, разузнать все творческие секреты.

Но тут-то и грянули пандемия и карантин. А Пескову в 2020 году исполнялось 90 лет, мы рассчитывали поспеть к юбилею. Можно представить нашу досаду и нетерпение.

Самое удивительное, что в юбилейный год памятник был открыт. В очень узком из-за карантина кругу, однако ленту перерезали губернатор области и спонсор проекта, то есть все прошло на высшем из возможных уровне.

Посетители могут заказать коне-такси. Фото: Людмила СЕМИНА

А 12 августа 2022 года, в девятый день памяти Василия Пескова, мы, наконец, снова собрались в заповеднике массовым сбором его поклонников. Не меньше 150 человек. В актовом зале не хватило стульев. Приехали военные ветераны и даже два участника Великой Отечественной. Учителя песковской школы и юные краеведы из кружка «Школа доброты деда Василия». Ученые из университета, которые провели международную научную конференцию о деятельности и наследии Пескова и выпустили четыре тома докладов. Члены местного отделения Русского географического общества, установившие в заповеднике свою мемориальную доску знаменитому путешественнику. Библиотекари, популяризирующие книги Василия Михайловича. Аспирантка, работающая над диссертацией о творчестве Пескова. Дизайнеры, оформившие новое помещение музея. Посетители заповедника с детьми, для которых автор «Окон в природу» - любимый детский писатель.

Научные труды о деятельности и творческом наследии Василия Пескова Фото: Людмила СЕМИНА

Чувствовался высокий уровень той работы, которая идет вокруг фигуры Василия Михайловича. И благодаря стараниям заведующей музея Наталье Хлызовой и этот день памяти получился теплым и одухотворенным.

Первый выпуск юных краеведов в «Школе доброты деда Василия» Фото: Людмила СЕМИНА

От «Комсомольской правды» Аркадию Пономареву и Александру Козинину были вручены подарки самого Василия Михайловича: два его снимка, отпечатанные с негативов «мокрым способом», то есть так, как печатал сам автор. Эти снимки, вставленные в рукодельные оконные рамы с наличниками, изготовлены по замыслу нашего журналиста Рамиля Фарзутдинова. В поэтической антологии «Стихи шестого этажа», которую мы подарили музею, закладка лежит на стихотворении нашего журналиста Андрея Панкратова, написанном в день кончины Пескова и посвященным ему.

В подарок скульптору Александру Козинину от «Комсомолки» передан приз Василия Пескова - его снимок в символической раме «Окна в природу» Фото: Людмила СЕМИНА

А потом мы говорили со скульптором Александром Егоровичем Козининым. И теперь я знаю, почему ему удался образ Василия Михайловича.

Но это отдельный следующий рассказ…