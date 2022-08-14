Военная спецоперация на Украине 14 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 августа 2022 года.

Украинские националисты разместили огневые позиции и РСЗО в густонаселенных жилых кварталах Краматорска, сообщил глава Наццентра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он также добавил, что мирным жителям запрещено покидать свои дома, поскольку националисты фактически используют население как "живой щит".

ВСУ нанесли ракетный удар по району завода "Сокол" в Новой Каховке. Отмечалось, что удар был нанесен с территории, которую контролируют украинские силы. ПВО ВС РФ сбило 5 ракет РСЗО, обломки двух снарядов упали в район завода "Сокол" в Новой Каховке.

В Кировском районе Донецка пострадал мужчина, наступив на запрещенную противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе теробороны Донецкой народной республики. Уточняется, что он шел по улице Красная Заря и наступил на сброшенную украинскими боевиками мину.