Дмитрий Маликов переехал в новый дом после сообщений о разводе с женой

Дмитрий Маликов с женой Еленой Фото: Иван ВИСЛОВ

Дмитрий Маликов некоторое время назад невероятно встревожил поклонников. Певец в начале августа забрал маленького сына Марка, которого родила суррогатная мама, и ушел из дома. Артист отправился с крохой на курорт без жены Елены Изаксон, с которой вместе более 30 лет. Публика тогда стала закидывать кумира сообщениями, переживая, что он якобы развелся с супругой. На днях исполнитель хита "Звезда моя далекая" рассказал о жизни в новом доме.

Дмитрий Маликов раскрыл причину переезда в новый дом. Певец пояснил, что за 30 лет совместной жизни с супругой Еленой Изаксон вывел простую формулу семейного счастья. Как говорит артист, в семье он главный, а отношения с женой держатся на одной простой фразе "как скажешь, дорогая!".

По его словам, о разводе не было никогда и речи, а переезд в новый дом связан с тем, что в прежнем коттедже Маликов с близкими жил уже 30 лет. Семья решила перебраться в просторные апартаменты.

"Решили сменить обстановку. Это было желанием жены, я согласился. Я вообще придерживаюсь позиции делать все так, как она хочет... Я не вмешиваюсь", - рассказал вокалист.

Маликов также высказался об уходе из шоу "Фантастика" на Первом канале. Он назвал все слухи "бредом". "Я не покидал шоу. Пропустил один выпуск. Полный бред пишут", - цитирует Народно артиста России ТАСС.