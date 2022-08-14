Галкин обещал вылить горящее масло на головы тех, кто попытается отобрать его замок в деревне Грязь

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети.

После отъезда Галкина из России его замок в деревне Грязь Московской области пустует. Юморист не собирается возвращаться домой в ближайшее время – график его гастролей расписан на ближайшие месяцы, и Россия в нем не значится. СМИ то и дело обсуждают, что будет со знаменитым жилищем Максима, которое он с любовью обустроил для жены Аллы Пугачевой и детей – Лизы и Гарри. Судьбу своей недвижимости сам Максим прояснил во время последнего концерта в Латвии.

Громкие заявление о том, что имущество покинувшего Россию Галкина необходимо конфисковать, то и дело раздаются в Сети. Шоумен осудил спецоперацию на Украине, и теперь многие считают, что он должен расплатиться за свое предательство недвижимостью, нажитой за счет денег, которые платили на концертах его российские поклонники. По словам шоумена, он готов к покушениям на замок. Максим пообещал, что в этом случае на голову противников будет литься «горящее масло».

- Просто так они его не отберут! Им будет литься масло горящее им на голову. Выбрасывать старую мебель на хребты. Я так просто не сдамся, – заявил Галкин.

Артист сообщил, что когда он вернется в Россию, то повесит на двери замка табличку со словами «поместье Галкина».

Сейчас Галкин и Пугачева живут в Юрмале. Вилла «Марта», где поселится Алла Борисовна, построена в 1928 году. Это один из самых дорогих особняков в Юрмале, принадлежащий банкиру Виктору Красовицкову. Певица останавливается в нем каждый свой приезд в Латвию. Стоимость аренды исторической недвижимости составляет 100 тысяч евро в месяц. А сам дом оценивается в 40 миллионов евро. На закрытой территории помимо виллы есть спа-комплекс, бассейн, теннисный корт, концертный зал, гараж и домик для охраны. В главном особняке - четыре отдельные комнаты, кинозал, библиотека и зимний сад. Дом расположен недалеко от побережья, так что звездное семейство часто выходит прогуляться и подышать морским воздухом.

Возвращаться в Россию в ближайшее время юморист не намерен. А вот Алла Борисовна, по слухам, к 1 сентября приедет в Москву. У ее детей Лизы и Гарри начнутся школьные занятия.